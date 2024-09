Mann warf Kätzchen mitten auf Straße - verhaftet

Der Slowake (43) wurde wegen Tierquälerei, Widerstand und Randale in der Polizeizelle an die Justiz überstellt. Gerettet wurde nicht nur das Kätzchen auf der Straße, sondern vier weitere kleine Miezen, die in seiner Wohnung eingesperrt waren.

NÖ. Bedienstete der Polizeiinspektionen Brunn am Gebirge, Mödling und Vösendorf wurden Mittwochabend gegen 20.50 Uhr zu einer Tankstelle in Brunn am Gebirge gerufen - entsetzte Zeuge hatten mitansehen müssen, wie ein zunächst unbekannter Mann schreiend eine Katze vom Gehsteig mitten auf die Fahrbahn der Enzersdorferstraße geworfen habe. Glücklicherweise sei das Tier von keinem Fahrzeug erfasst worden.

Hie warf man de Katze vom Gehsteig vor fahrende Autos. © Google ×

Als die Beamten vor Ort eintrafen, verheilt sich der Beschuldigte gegenüber den Polizeibediensteten extrem unkooperativ und verweigerte jede Identitätsfeststellung. Als dies schließlich mit Zwang durchgesetzt werden sollte, hielt er sich mit den Händen am Dachträger eines Streifenwagens festgehalten und stemmte die Knie gegen die Fahrertüre, um den Beamten die Durchsuchung seiner Bekleidung nach einem Ausweis zu erschweren. Dabei beschädigte der Slowake den Streifenwagen. Ein Polizist wurde verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Der 43-Jährige aus dem Bezirk Mödling wurde vorläufig festgenommen.

NÖ-Polizistin mit dem geretteten jungen Stubentiger. © LPD NÖ

In der Arrestzelle der Polizeiinspektion Brunn am Gebirge beschädigte der Tierquäler eine Wand. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert, während die Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft Mödling dem Inhaftierten die Samtpfote von der Enzersdorferstraße (die inzwischen von einer Polizistin geherzt und beruhigt worden war) und noch fünf weitere (Geschwister-)Katzen - die sich in der Wohnung des Slowaken befanden - abnahm. Die fünf kleinen Stubentiger kamen ins Tierschutzhaus Vösendorf.