Apple Watch für 251 Euro: Dieses Modell ist gerade günstiger

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Manchmal braucht es keinen radikalen Neustart, sondern nur einen kleinen Schubs am Handgelenk: noch eine Runde spazieren gehen, früher ins Bett kommen oder beim Training endlich wieder etwas konsequenter sein. Genau hier wird eine Smartwatch im Alltag interessant. Die Apple Watch SE 3 verbindet Fitness- und Schlaftracking mit den typischen smarten Funktionen einer Apple Watch – und ist bei Amazon aktuell reduziert.

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Das 40-mm-Modell in Mitternacht mit passendem Sportarmband kostet derzeit 251,09 Euro statt 271,26 Euro UVP. Sie sparen damit 20,17 Euro beziehungsweise 7 Prozent.

Ein kleiner Motivationsschub fürs Handgelenk

Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Mitternacht und Sportarmband in Mitternacht (S/M) © Apple

Wir mögen an einer Smartwatch vor allem, dass sie Gesundheit und Bewegung nicht zu einem weiteren Punkt auf der To-do-Liste machen muss. Stattdessen laufen viele Funktionen einfach nebenbei mit.

Die Apple Watch SE 3 kann Ihre Aktivitäten und Workouts aufzeichnen, die Herzfrequenz erfassen und Ihren Schlaf tracken. Gerade Letzteres finden wir spannend: Wer morgens regelmäßig müde aufwacht, bekommt zumindest einen besseren Überblick darüber, wie die eigenen Nächte tatsächlich aussehen.

Natürlich ersetzt eine Smartwatch weder ärztliche Diagnostik noch medizinische Untersuchungen. Als Begleiter, der Ihnen mehr Einblick in Ihre alltäglichen Gewohnheiten gibt, kann sie aber durchaus praktisch sein.

Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Mitternacht und Sportarmband in Mitternacht (S/M) © Apple

Das Always-On Display macht im Alltag einen Unterschied

Eine Funktion, die schnell selbstverständlich wird, ist das Always-On Display. Wichtige Informationen bleiben dadurch sichtbar, ohne dass Sie jedes Mal bewusst das Handgelenk anheben oder das Display aktivieren müssen.

Das klingt zunächst nach einer Kleinigkeit. Wer beim Training nur schnell auf die Uhr schauen oder während eines Meetings möglichst unauffällig die Zeit überprüfen möchte, dürfte den Komfort aber schnell zu schätzen wissen.

Optisch bleibt die Variante in Mitternacht angenehm zurückhaltend. Das dunkle Aluminiumgehäuse und das farblich passende Sportarmband funktionieren beim Sport genauso wie im Büro oder am Wochenende.

Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Mitternacht und Sportarmband in Mitternacht (S/M) © Apple

Auch beim Sport darf sie mit

Natürlich spielt Fitness bei der Apple Watch eine zentrale Rolle. Sie können verschiedene Aktivitäten erfassen und Ihre Bewegungsdaten direkt am Handgelenk verfolgen. Durch den angegebenen Wasserschutz ist die Uhr zudem auf einen aktiven Alltag ausgelegt.

Das kompakte 40-mm-Gehäuse dürfte vor allem interessant sein, wenn Sie keine besonders große Uhr am Handgelenk tragen möchten. Das mitgelieferte Sportarmband kommt bei dieser Variante in der Größe S/M.

Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Mitternacht und Sportarmband in Mitternacht (S/M) © Apple

Bei Amazon gerade unter der UVP

Der Rabatt ist mit sieben Prozent kein spektakulärer Preissturz – aber bei Apple-Produkten können auch kleinere Preisnachlässe interessant sein, wenn man das entsprechende Modell ohnehin auf der Wunschliste hat.

Aktuell zahlen Sie bei Amazon 251,09 Euro statt 271,26 Euro UVP und sparen damit 20,17 Euro.

Die Apple Watch SE 3 wird dort derzeit außerdem als "Amazons Tipp" geführt. Sie erreicht 4,7 von 5 Sternen bei rund 820 Bewertungen, mehr als 500 Exemplare wurden im vergangenen Monat gekauft.

Unser Fazit: Für alle, die ihre Uhr gerne etwas smarter hätten

Die Apple Watch SE 3 ist vor allem dann spannend, wenn Sie keine Uhr suchen, die lediglich die Zeit anzeigt. Schlaf, Bewegung, Training und Herzfrequenz lassen sich damit im Alltag im Blick behalten, während das Always-On Display für zusätzlichen Komfort sorgt.

Und vielleicht ist genau das ihr größter Reiz: Sie müssen nicht plötzlich zum Fitness-Profi werden. Manchmal reicht schon der kleine Hinweis am Handgelenk, heute doch noch ein paar Schritte mehr zu machen.

Für aktuell 251,09 Euro bekommen Sie die 40-mm-Version in Mitternacht jedenfalls 20,17 Euro günstiger als zur angegebenen UVP.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.