Nur noch 5 Stück: iPhone 15 ist auf Amazon 181 Euro günstiger

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Ein iPhone 15 für deutlich weniger als den Neupreis? Genau solche Angebote machen die Amazon Second Chance Deal Days interessant. Wer nicht darauf besteht, sein Smartphone fabrikneu aus der Verpackung zu ziehen, kann gerade ordentlich sparen: Das Apple iPhone 15 mit 128 GB in Blau wird generalüberholt für 513,28 Euro angeboten.

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Zum Vergleich: Als Neupreis werden 695 Euro angegeben. Damit sparen Sie aktuell 181,72 Euro beziehungsweise 26 Prozent. Viel Zeit zum Überlegen bleibt bei diesem Angebot allerdings nicht: Die Second Chance Deal Days laufen nur ein paar Tage und laut aktueller Anzeige sind nur noch fünf Geräte auf Lager.

Apple iPhone 15 128 GB - Blau (Generalüberholt) © Apple

Fast 182 Euro sparen – weil es nicht mehr neu sein muss

Gerade bei Smartphones kann sich der Blick auf generalüberholte Geräte lohnen. Statt knapp 700 Euro für ein neues Modell auszugeben, bekommen Sie hier ein iPhone 15 mit 128 GB Speicher für etwas mehr als 500 Euro.

Der entscheidende Punkt: Es handelt sich um ein Amazon-Renewed-Gerät und damit nicht um Neuware. Das Smartphone war bereits im Umlauf und wurde anschließend geprüft beziehungsweise professionell aufbereitet. Wer damit kein Problem hat, kann den Preisunterschied für sich nutzen.

Wir würden vor dem Kauf trotzdem einen kurzen Blick auf die genaue Zustandsbeschreibung, den Verkäufer, den Lieferumfang sowie die geltenden Rückgabe- und Garantiebedingungen werfen. Gerade bei gebrauchten Smartphones können sich diese Details von Angebot zu Angebot unterscheiden.

Apple iPhone 15 128 GB - Blau (Generalüberholt) © Apple

Das iPhone 15 ist noch lange kein altes Eisen

Dass inzwischen neuere iPhone-Generationen erhältlich sind, macht das iPhone 15 nicht plötzlich uninteressant. Im Gegenteil: Wer nicht jedes Jahr das neueste Apple-Modell benötigt, bekommt hier ein Smartphone, das sich auch heute noch modern anfühlt.

Das Modell bietet unter anderem das bekannte 6,1-Zoll-Display mit Dynamic Island, eine 48-Megapixel-Hauptkamera, den A16 Bionic Chip und einen USB-C-Anschluss. Mit 128 GB Speicher bietet diese Variante außerdem ausreichend Platz für Apps, Fotos und Videos, solange Sie nicht gerade Ihre komplette Mediathek lokal mit sich herumtragen möchten.

Und die Farbe Blau? Die fällt angenehm dezent aus und ist eine schöne Alternative zum klassischen Schwarz.

Platz 1 bei den generalüberholten Smartphones

Ganz allein scheinen Sie mit dem Gedanken an ein gebrauchtes iPhone übrigens nicht zu sein. Das Modell steht bei Amazon derzeit auf Platz 1 der Bestseller in der Kategorie "Renewed Smartphones". Mehr als 100 Exemplare wurden im vergangenen Monat gekauft.

Nur noch fünf Stück: Wer sparen möchte, sollte nicht zu lange warten

Für uns liegt der Reiz dieses Deals vor allem im Preisunterschied: 513,28 Euro statt 695 Euro Neupreis bedeuten eine Ersparnis von fast 182 Euro. Wer ohnehin über ein iPhone 15 nachdenkt und mit einem generalüberholten Gerät gut leben kann, bekommt damit eine deutlich günstigere Alternative zum Neukauf.

Da die Amazon Second Chance Deal Days nur noch heute laufen und aktuell lediglich fünf Exemplare auf Lager angezeigt werden, könnte sich das Angebot allerdings schnell erledigt haben. Gerade bei solchen Restposten gilt: Verfügbarkeit und Preis können sich jederzeit ändern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.