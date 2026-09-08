Samsung-Tablet inklusive Stift: Minus 16%

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Ein Tablet für die Couch ist schnell gefunden. Spannender wird es, wenn das Gerät auch im Büro, an der Uni oder unterwegs einen Laptop zumindest teilweise ersetzen soll. Genau in diese Richtung geht das Samsung Galaxy Tab S11: viel Arbeitsspeicher, KI-Funktionen, Samsung DeX und ein S Pen, der bereits zum Lieferumfang gehört. Gerade ist das Paket bei Amazon deutlich günstiger zu bekommen.

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Statt der angegebenen UVP von 1.007,40 Euro zahlen Sie aktuell 846,05 Euro. Das sind 161,35 Euro Ersparnis beziehungsweise 16 Prozent Rabatt. Die angebotene Variante kommt in Gray mit 128 GB Speicher und 12 GB RAM und wird exklusiv über Amazon angeboten.

Tablet und Stift in einem Paket

Gerade der mitgelieferte S Pen macht das Angebot für uns interessanter. Denn wer sein Tablet nicht nur zum Streamen und Surfen verwenden möchte, kann damit handschriftliche Notizen festhalten, Dokumente bearbeiten, Ideen skizzieren oder bei Meetings direkt auf dem Display mitschreiben.

© Samsung

Sie müssen den passenden Eingabestift also nicht erst separat dazukaufen. Gerade bei einem Premium-Tablet ist das ein Detail, das man beim Preisvergleich schnell übersieht.

Das leichte Design macht das Galaxy Tab S11 gleichzeitig zu einem Gerät, das Sie unkompliziert mitnehmen können. Wer morgens zwischen Büro, Universität und Homeoffice wechselt, dürfte genau diese Mischung aus Mobilität und Leistung schätzen.

12 GB RAM: Das ist mehr als ein reines Streaming-Tablet

Mit 12 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz ist die angebotene Variante klar auf mehr als Netflix am Abend ausgelegt. Mehrere Apps, Browser, Dokumente und andere Anwendungen lassen sich damit komfortabler in den Alltag integrieren.

Interessant wird dabei auch Samsung DeX. Die Funktion ist darauf ausgelegt, auf dem Tablet eine stärker an einen Desktop angelehnte Arbeitsumgebung zu ermöglichen. Mit dem passenden Zubehör können Sie das Tab S11 dadurch beispielsweise für längere Schreibarbeiten oder produktiveres Multitasking einsetzen.

Natürlich ersetzt ein Tablet nicht für jeden automatisch einen vollwertigen Laptop. Wer hauptsächlich mit Browser, Mails, Dokumenten, Videocalls und Notizen arbeitet, bekommt hier aber ein ziemlich vielseitiges mobiles Setup.

© Samsung

Samsung setzt beim Tab S11 stark auf KI

Wie bei vielen aktuellen Geräten spielen auch beim Galaxy Tab S11 KI-Funktionen eine größere Rolle. Samsung bewirbt das Modell mit vielseitigen KI-Tools, die bei unterschiedlichen Aufgaben unterstützen sollen.

Gerade die Kombination aus großem Touchscreen, S Pen und KI-Werkzeugen macht das Konzept interessant: Statt künstliche Intelligenz nur über Texteingaben zu verwenden, lässt sie sich stärker mit dem Arbeiten auf dem Tablet verbinden.

Wie nützlich einzelne KI-Funktionen für Sie tatsächlich sind, hängt natürlich stark davon ab, wofür Sie das Tablet verwenden. Für uns wäre KI allein jedenfalls noch kein Grund, ein neues Tablet zu kaufen – in Kombination mit Stift, DeX, 12 GB RAM und der mobilen Bauweise ergibt sich aber ein deutlich runderes Gesamtpaket.

© Samsung

161 Euro weniger machen den Unterschied

Mit einer UVP von über 1.000 Euro spielt das Galaxy Tab S11 eindeutig in der Premiumklasse. Umso interessanter ist deshalb der aktuelle Preis.

Bei Amazon kostet das Modell derzeit 846,05 Euro statt 1.007,40 Euro UVP. Sie sparen somit exakt 161,35 Euro.

Das ist immer noch kein günstiges Tablet – und das sollte man bei aller Deal-Euphorie auch sagen. Wenn Sie jedoch ohnehin nach einem leistungsstärkeren Samsung-Tablet suchen und den S Pen tatsächlich nutzen möchten, sieht die Rechnung deutlich attraktiver aus.

Auch für den Start in Schule, Studium und Büro spannend

Gerade jetzt zum Start in den Herbst kann das Angebot gut passen. Ein Tablet mit Stift ist praktisch, wenn Sie Ihre Unterlagen zunehmend digital organisieren möchten: Vorlesungsnotizen, PDFs, Präsentationen oder schnelle handschriftliche Ergänzungen können Sie direkt auf einem Gerät bündeln.

Auch beruflich ist das interessant. Präsentation öffnen, im Meeting Notizen ergänzen und anschließend unterwegs Mails bearbeiten – genau für solche Situationen spielt ein leichtes Tablet seine Vorteile gegenüber einem klassischen Notebook aus.

Samsung gibt für das angebotene Modell außerdem eine lange Akkulaufzeit an. Wie lange der Akku im Alltag tatsächlich durchhält, hängt jedoch stark von Displayhelligkeit, verwendeten Apps und der individuellen Nutzung ab.

Unser Fazit: Vor allem das Gesamtpaket macht den Deal spannend

846 Euro bleiben viel Geld. Dafür bekommen Sie beim Galaxy Tab S11 allerdings nicht nur ein Tablet zum Surfen, sondern ein Gerät, das auch als mobiles Arbeitswerkzeug gedacht ist.

12 GB RAM, 128 GB Speicher, Samsung DeX, verschiedene KI-Funktionen und der bereits enthaltene S Pen machen das Paket besonders für alle interessant, die ihr Tablet produktiv einsetzen möchten. Hinzu kommen bei diesem Angebot drei Jahre Herstellergarantie.

Der aktuelle Rabatt nimmt dem Premiumpreis zumindest einen ordentlichen Teil seiner Schärfe: 161,35 Euro weniger als die angegebene UVP sind ein Preisunterschied, den wir bei einem ohnehin geplanten Kauf definitiv mitnehmen würden.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.