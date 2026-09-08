Levi’s-Klassiker im Angebot: Die 501 Jeans kostet jetzt nur 48 Euro

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Manche Modetrends verschwinden schneller aus unserem Kleiderschrank, als wir sie gekauft haben. Und dann gibt es Kleidungsstücke, die seit Jahrzehnten funktionieren. Die Levi’s 501 Original gehört ziemlich eindeutig zur zweiten Kategorie. Gerade geschnitten, unkompliziert zu kombinieren und mit ihrer charakteristischen Knopfleiste ist sie eine Jeans, die Sie morgens anziehen können, ohne lange über das restliche Outfit nachzudenken.

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Umso interessanter ist der aktuelle Preis bei Amazon: Die Levi’s Herren Jeanshose 501 Original mit Straight Fit kostet derzeit 48,01 Euro statt 62,36 Euro. Sie sparen damit 14,35 Euro beziehungsweise 23 Prozent – und bekommen den bekannten Levi’s-Klassiker aktuell für weniger als 50 Euro.

Warum die Levi’s 501 einfach nicht aus der Mode kommt

Jeans-Trends haben sich in den vergangenen Jahren gefühlt im Rekordtempo abgewechselt. Auf Skinny Jeans folgten Mom Jeans, dann Wide-Leg-, Baggy- und zuletzt wieder gerade geschnittene Modelle. Die 501 muss sich dabei erstaunlich wenig verändern, um immer wieder aktuell zu wirken.

Das liegt vor allem am klassischen Straight Fit. Statt besonders eng am Bein anzuliegen oder extrem weit auszufallen, setzt die 501 auf eine geradlinige Silhouette. Genau das macht sie so vielseitig: Sie können die Jeans sportlich mit Sneakern und T-Shirt tragen, im Herbst mit Strickpullover und Boots kombinieren oder mit Hemd und Jacke etwas angezogener stylen.

Ein weiteres typisches Merkmal ist die Knopfleiste statt eines klassischen Reißverschlusses. Sie gehört zum charakteristischen Look der 501 und ist eines jener Details, an denen Fans das Modell sofort erkennen.

Levi's Herren Jeanshose 501 Original mit Knopfleiste, Straight Fit © Levi's

Ein Basic, das morgens einiges einfacher macht

Gerade Basics sind für uns dann besonders interessant, wenn sie möglichst wenig Styling-Aufwand verlangen. Und genau hier spielt eine klassische Blue Jeans ihre Stärke aus.

Wenn Sie morgens nicht lange vor dem Kleiderschrank stehen möchten, reicht zur 501 beispielsweise ein weißes T-Shirt, ein Paar Sneaker und eine leichte Jacke. Im Herbst funktioniert sie mit Strick und Lederboots, während sie sich im Büro – je nach Dresscode – auch mit Hemd, Polo oder einem schlichten Pullover kombinieren lässt.

Das Schöne daran: Sie kaufen hier kein Kleidungsstück, das nur zu einem bestimmten Trend oder einer bestimmten Jahreszeit passt. Eine gerade geschnittene Jeans lässt sich praktisch das ganze Jahr über tragen.

Aktuell für 48,01 Euro statt 62,36 Euro

Der eigentliche Grund, warum wir uns die Levi’s 501 gerade genauer ansehen, ist aber ihr Preis. Bei Amazon wird das Modell derzeit für 48,01 Euro angeboten. Als vorheriger Preis werden 62,36 Euro angezeigt.

Das entspricht einem Rabatt von 23 Prozent und einer Ersparnis von 14,35 Euro.

Gerade bei Modeangeboten sollten Sie allerdings genau hinsehen: Je nach Größe, Farbe oder gewählter Variante kann sich der angezeigte Preis verändern. Der Dealpreis muss daher nicht automatisch für jede verfügbare Kombination gelten. Wählen Sie am besten zuerst Ihre gewünschte Größe und Farbe aus und kontrollieren Sie anschließend den finalen Preis.

Unser Fazit: Lieber ein guter Klassiker als der nächste Mikrotrend

Natürlich können Sie Ihren Kleiderschrank jede Saison mit neuen Trendteilen füllen. Manchmal ist es aber deutlich entspannter, auf ein Kleidungsstück zu setzen, das sich immer wieder neu kombinieren lässt.

Genau deshalb finden wir die Levi’s 501 Original gerade interessant. Der Straight Fit ist unkompliziert, die Jeans lässt sich vom T-Shirt bis zum Strickpullover mit fast allem kombinieren und der Stil ist nicht von einem einzelnen kurzlebigen Trend abhängig.

Dass Sie den Levi’s-Klassiker aktuell für 48,01 Euro statt 62,36 Euro bekommen, macht den Deal noch attraktiver. Wer ohnehin nach einer neuen Alltagsjeans sucht, sollte deshalb vor allem eines prüfen: Ist die eigene Größe noch zum reduzierten Preis erhältlich?

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.