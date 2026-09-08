WonderSmile im Redaktionstest: Diese Schallzahnbürste ist 41% günstiger

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Zähneputzen gehört zu den Dingen, über die man im Alltag eigentlich nicht lange nachdenken möchte. Zweimal täglich, ein paar Minuten – fertig. Doch wer einmal von einer klassischen Handzahnbürste auf eine gute elektrische Schallzahnbürste umgestiegen ist, merkt schnell, wie sehr sich selbst diese kleine Routine verändern kann. Wir haben die WonderSmile Schallzahnbürste Pro Ultimate Black im Redaktionsalltag ausprobiert – und waren vor allem von einem Punkt überrascht: wie angenehm unkompliziert sie sich anfühlt.

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Passend dazu gibt es das Modell bei Amazon gerade deutlich günstiger. Statt der angegebenen UVP von 99,90 Euro zahlen Sie aktuell 59,42 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 41 Prozent und einer Ersparnis von 40,48 Euro.

Der erste Eindruck: Sie sieht teurer aus, als sie gerade kostet

Schon optisch hebt sich die Ultimate Black angenehm von vielen klassischen elektrischen Zahnbürsten ab. Das komplett schwarze Design wirkt clean und modern – und macht sich auch dann gut im Badezimmer, wenn Sie Ihre Zahnbürste nicht jeden Morgen im Schrank verschwinden lassen möchten.

Im Test hat uns aber weniger die Optik als vielmehr die unkomplizierte Handhabung gefallen. Die Zahnbürste liegt angenehm in der Hand und lässt sich ohne großes Herumprobieren bedienen. Genau das wünschen wir uns von einem Produkt, das morgens im Halbschlaf genauso funktionieren soll wie abends nach einem langen Tag.

Vier Programme – aber welches braucht man wirklich?

Die WonderSmile Pro bietet vier verschiedene Putzprogramme. Das ist praktisch, weil Sie die Anwendung stärker an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen können, anstatt bei jeder Nutzung mit derselben Einstellung zu putzen.

WonderSmile Schallzahnbürste Pro Ultimate Black – Testsieger 2026* © WonderSmile

Im Alltag zeigt sich aber auch: Sie müssen nicht ständig zwischen sämtlichen Modi wechseln, nur weil sie vorhanden sind. Wir haben relativ schnell unsere bevorzugte Einstellung gefunden und sind anschließend überwiegend dabei geblieben. Für uns ist die Auswahl deshalb eher ein Vorteil beim Finden der persönlichen Routine als etwas, das man zweimal täglich komplett durchprobiert.

Der Smart-Bürstenkopf gehört ebenfalls zum Konzept der Zahnbürste. Entscheidend bleibt unabhängig von technischen Extras aber immer eine gründliche und zugleich schonende Putztechnik – mehr Druck bedeutet beim Zähneputzen schließlich nicht automatisch ein besseres Ergebnis.

WonderSmile Schallzahnbürste Pro Ultimate Black – Testsieger 2026* © WonderSmile

Was uns im Test besonders gefallen hat

Der größte Pluspunkt ist für uns tatsächlich die Kombination aus Schalltechnologie, einfacher Bedienung und langer Akkulaufzeit. WonderSmile gibt für das Modell eine Batterielaufzeit von bis zu 60 Tagen an.

Wie lange der Akku tatsächlich hält, hängt natürlich davon ab, wie häufig und in welchem Modus Sie die Zahnbürste verwenden. Trotzdem ist eine lange Laufzeit gerade auf Reisen praktisch: Für einen Wochenendtrip oder Urlaub möchten wir nicht noch ein weiteres Ladegerät einpacken müssen.

Zum Lieferumfang gehört außerdem eine Ladestation. Die Zahnbürste ist mit IPX8 angegeben und damit entsprechend gegen Wasser geschützt – ein sinnvolles Detail für ein Gerät, das naturgemäß jeden Tag im Badezimmer verwendet wird.

Das Putzgefühl hat uns überzeugt

Was bei einer Zahnbürste am Ende wichtiger ist als jedes Datenblatt, ist das Gefühl nach dem Putzen. Und genau hier konnte uns das WonderSmile-Modell im Redaktionstest überzeugen.

Die Schallzahnbürste vermittelt nach der Anwendung ein sehr sauberes und glattes Mundgefühl, ohne dass man das Gefühl hat, besonders kräftig schrubben zu müssen. Gerade wenn Sie bisher hauptsächlich mit einer Handzahnbürste putzen, dürfte sich die Schalltechnologie anfangs etwas ungewohnt anfühlen. Nach einigen Anwendungen hatten wir uns daran allerdings schnell gewöhnt.

Natürlich ersetzt auch eine elektrische Zahnbürste weder eine gute Putztechnik noch Zahnseide beziehungsweise Interdentalpflege oder regelmäßige Kontrollen beim Zahnarzt. Sie kann die tägliche Routine aber komfortabler machen.

WonderSmile Schallzahnbürste Pro Ultimate Black – Testsieger 2026* © WonderSmile

40 Euro weniger machen den Deal interessant

Für knapp 100 Euro würden wir bei einer elektrischen Zahnbürste schon genauer überlegen. Der aktuelle Amazon-Preis verändert die Rechnung jedoch deutlich.

Statt 99,90 Euro UVP kostet die WonderSmile Pro Ultimate Black derzeit 59,42 Euro. Sie sparen also 40,48 Euro beziehungsweise 41 Prozent.

Gerade wenn Sie ohnehin über den Wechsel auf eine Schallzahnbürste nachdenken oder Ihre bisherige elektrische Zahnbürste ersetzen möchten, landet das Modell damit in einem deutlich interessanteren Preisbereich.

Unser Fazit nach dem Redaktionstest

Manchmal sind es nicht die spektakulärsten Produkte, die im Alltag am meisten überzeugen. Eine Zahnbürste benutzt man schließlich jeden einzelnen Tag – und genau deshalb fallen kleine Dinge wie Handhabung, Putzgefühl und Akkulaufzeit besonders auf.

Die WonderSmile Pro Ultimate Black hat sich in unserem Test schnell in die tägliche Routine eingefügt. Uns gefallen das cleane Design, die einfache Bedienung, die Auswahl aus vier Programmen und vor allem das angenehme Gefühl nach dem Putzen. Die vom Hersteller angegebene Akkulaufzeit von bis zu 60 Tagen ist zusätzlich praktisch, insbesondere wenn Sie häufiger unterwegs sind.

Für aktuell 59,42 Euro statt 99,90 Euro UVP würden wir sie deshalb vor allem all jenen näher ansehen, die von einer Handzahnbürste umsteigen oder ihre bisherige elektrische Zahnbürste ersetzen möchten. 41 Prozent Rabatt machen den Zeitpunkt dafür gerade ziemlich attraktiv.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.