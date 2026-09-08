Tefal für unter 20 Euro: Diese Bratpfanne ist Amazon-Bestseller

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Eine gute Bratpfanne gehört zu den Dingen, die man in der Küche ständig braucht – und bei denen man sich spätestens dann über die eigene Kaufentscheidung ärgert, wenn das Spiegelei am Boden klebt oder sich die Pfanne nur mühsam reinigen lässt. Umso interessanter ist ein aktuelles Amazon-Angebot von Tefal: Die Tefal Easy Cook & Clean Bratpfanne mit 28 Zentimetern Durchmesser kostet derzeit nur 19,66 Euro statt 28,22 Euro UVP.

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Damit fällt der Preis nicht nur unter die 20-Euro-Marke, Sie sparen aktuell auch 30 Prozent beziehungsweise 8,56 Euro. Für eine große Markenpfanne, die vom schnellen Frühstück bis zum Abendessen täglich zum Einsatz kommen kann, ist das ein Angebot, bei dem wir zweimal hinschauen würden.

Eine Pfanne, die wahrscheinlich ständig auf dem Herd stehen wird

Es gibt Küchengeräte, die man voller Motivation kauft, zweimal verwendet und anschließend im hintersten Schrank verstaut. Eine vernünftige Bratpfanne gehört definitiv nicht dazu.

Mit ihren 28 Zentimetern Durchmesser hat die Tefal Easy Cook & Clean eine praktische Größe für den Alltag. Morgens Rührei, mittags Gemüse, abends knusprige Kartoffeln oder ein schnelles Pfannengericht – die Größe bietet genügend Fläche, ohne gleich eine riesige Familienpfanne aus dem Schrank holen zu müssen.

Tefal Easy Cook & Clean Bratpfanne 28 cm © Tefal

Besonders praktisch ist dabei die Antihaftbeschichtung. Sie soll verhindern, dass Lebensmittel unnötig am Pfannenboden festkleben, und erleichtert gleichzeitig die Reinigung. Gerade bei Eierspeisen, Gemüse oder empfindlicheren Lebensmitteln ist das angenehm.

Und auch beim Fett kann eine gute Antihaftbeschichtung hilfreich sein: Viele Speisen lassen sich mit weniger zusätzlichem Öl oder Butter zubereiten als in einer unbeschichteten Pfanne. Ganz ohne Fett muss natürlich nicht gekocht werden – und wie viel Sie benötigen, hängt immer vom jeweiligen Gericht ab.

Tefal Easy Cook & Clean Bratpfanne 28 cm © Tefal

Das Thermo-Signal zeigt, wann es losgehen kann

Ein Detail, das wir bei Tefal-Pfannen besonders praktisch finden, ist das bekannte Thermo-Signal in der Mitte der Pfanne.

Es soll anzeigen, wann die Pfanne die ideale Temperatur zum Anbraten erreicht hat. Das klingt zunächst nach einer Kleinigkeit, kann beim Kochen aber tatsächlich angenehm sein. Statt immer wieder mit der Hand über der Pfanne zu prüfen oder einfach auf gut Glück loszulegen, bekommen Sie eine zusätzliche Orientierung für den richtigen Zeitpunkt.

Gerade beim scharfen Anbraten ist die Temperatur schließlich entscheidend: Ist die Pfanne noch zu kalt, kann das Ergebnis eher weich als schön gebräunt werden. Wird sie unnötig stark erhitzt, ist das ebenfalls nicht ideal.

Gleichmäßige Wärme für unkompliziertes Kochen

Tefal verspricht bei der Easy Cook & Clean außerdem eine gleichmäßige Hitzeverteilung. Dadurch soll die Wärme möglichst gut über den Pfannenboden verteilt werden.

Im Alltag ist genau das wichtig. Schließlich möchten Sie nicht ständig Zutaten von einer besonders heißen Stelle der Pfanne in eine kühlere Ecke schieben müssen.

Die Pfanne wird zudem in Frankreich hergestellt – ein schönes Detail für alle, die bei Küchenklassikern gerne zu einer etablierten Marke greifen.

Der Name "Easy Cook & Clean" ist hier Programm

Mindestens genauso wichtig wie das Kochen selbst ist für uns mittlerweile die Frage: Wie viel Arbeit macht die Küche danach?

Eine Antihaftpfanne hat hier einen ziemlich offensichtlichen Vorteil. Wenn weniger am Boden haften bleibt, fällt in der Regel auch das anschließende Säubern unkomplizierter aus.

Vor allem für schnelle Alltagsgerichte macht das einen Unterschied. Denn eine Pfanne, die nach jedem Essen erst lange eingeweicht und geschrubbt werden muss, wird schnell zum Küchen-Nervfaktor.

Damit die Beschichtung möglichst lange erhalten bleibt, lohnt sich allerdings ein etwas vorsichtiger Umgang. Scharfkantige Metallutensilien sollten Sie bei beschichteten Pfannen möglichst vermeiden. Küchenhelfer aus Holz oder geeignetem Kunststoff beziehungsweise Silikon sind meist die schonendere Wahl.

Ein wichtiger Punkt vor dem Kauf: Nicht für Induktion geeignet

Bei aller Begeisterung über den Preis gibt es einen Punkt, den Sie vor dem Bestellen unbedingt beachten sollten: Dieses Modell ist nicht induktionsgeeignet.

Wenn Sie zu Hause einen Induktionsherd verwenden, sollten Sie deshalb zu einer entsprechend kompatiblen Alternative greifen. Für geeignete andere Herdarten kann die Tefal-Pfanne dagegen eine preiswerte Option sein.

Gerade bei einem vermeintlichen Schnäppchen lohnt es sich, diesen Punkt vorher zu kontrollieren – denn eine 20-Euro-Pfanne ist natürlich nur dann ein guter Deal, wenn sie anschließend auch auf Ihrem Herd funktioniert.

Unter 20 Euro: Der aktuelle Preis macht sie besonders interessant

Normalerweise liegt die UVP der Tefal Easy Cook & Clean mit 28 Zentimetern bei 28,22 Euro. Aktuell verlangt Amazon nur 19,66 Euro.

Sie sparen somit 8,56 Euro beziehungsweise 30 Prozent.

Das klingt zunächst nicht nach der größten absoluten Ersparnis der Welt. Bei einem Alltagsprodukt, das ohnehin vergleichsweise günstig ist und regelmäßig zum Einsatz kommen kann, finden wir den Preis aber besonders interessant. Vor allem die Kombination aus 28-Zentimeter-Größe, Antihaftbeschichtung, Thermo-Signal und einem Preis unter 20 Euro macht das Angebot attraktiv.

Unser Fazit: Ein Küchenklassiker zum kleinen Preis

Manchmal muss ein guter Amazon-Deal kein außergewöhnliches Gadget sein. Gerade Produkte, die Sie wahrscheinlich mehrmals pro Woche verwenden, können sich besonders lohnen.

Die Tefal Easy Cook & Clean konzentriert sich auf genau die Dinge, die wir von einer unkomplizierten Alltagspfanne erwarten: eine praktische Größe, Antihaftbeschichtung, gleichmäßige Wärmeverteilung und das Thermo-Signal als kleine Hilfe beim Erreichen der richtigen Brattemperatur.

Für aktuell 19,66 Euro statt 28,22 Euro UVP ist sie deshalb ein spannendes Küchenangebot – vorausgesetzt, Sie kochen nicht auf Induktion.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.