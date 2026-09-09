Roborock unter 200 Euro: Dieser Saugroboter ist Bestseller

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Staubsaugen gehört für die meisten von uns wahrscheinlich nicht zu den Dingen, auf die wir uns nach Feierabend besonders freuen. Noch weniger Spaß macht es, wenn sich Tierhaare unter dem Sofa sammeln, Krümel täglich durch die Küche wandern oder man gefühlt ständig dieselben Räume saugt. Genau hier kann ein Saugroboter im Alltag ziemlich viel Arbeit abnehmen.

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Besonders interessant ist aktuell der Roborock Q7 L5+. Das Modell kombiniert Saugen und Wischen, 8.000 Pa Saugleistung, LiDAR-Navigation, App-Steuerung und ein Dual-Anti-Tangle-System. Bei Amazon kostet der Saugroboter derzeit nur 191,58 Euro statt 252,10 Euro UVP.

Damit sparen Sie 60,52 Euro beziehungsweise 24 Prozent – und bekommen einen Roborock mit umfangreicher Ausstattung für weniger als 200 Euro.

roborock Q7 L5+ Robot Vacuum Cleaner with Mop Function, 8,000 Pa Suction © roborock

Unter 200 Euro: Genau das macht den Deal spannend

Saugroboter können inzwischen schnell mehrere Hundert Euro kosten. Modelle mit großen Reinigungsstationen bewegen sich teilweise sogar deutlich darüber. Deshalb finden wir den aktuellen Preis des Q7 L5+ besonders interessant.

Für 191,58 Euro bekommen Sie hier keinen simplen Roboter, der mehr oder weniger zufällig durch die Wohnung fährt. Der Roborock verfügt über eine LiDAR-Navigation, mit der er seine Umgebung erfassen und Karten der Räume erstellen kann.

Das ist im Alltag ein großer Unterschied. Statt jedes Mal planlos neu zu beginnen, kann der Roboter strukturiert durch die Wohnung navigieren. Über die App können Sie die Reinigung anschließend an Ihren Alltag anpassen.

roborock Q7 L5+ Robot Vacuum Cleaner with Mop Function, 8,000 Pa Suction © roborock

8.000 Pa Saugleistung für Krümel, Staub und Tierhaare

Roborock gibt die maximale Saugleistung des Q7 L5+ mit 8.000 Pa an. Gerade wenn nicht nur glatte Böden, sondern auch Teppiche gereinigt werden sollen, ist eine kräftige Saugleistung interessant.

Auch für Haushalte mit Haustieren ist das Modell gedacht. Wer mit Hund oder Katze zusammenlebt, kennt das Problem schließlich nur zu gut: Kaum wurde gesaugt, tauchen irgendwo schon wieder die nächsten Haare auf.

Genau hier sehen wir einen der größten Vorteile eines Saugroboters. Er muss nicht erst dann zum Einsatz kommen, wenn die Wohnung sichtbar schmutzig ist. Sie können ihn regelmäßig fahren lassen und damit versuchen, Staub, Haare und Krümel bereits im Alltag einzusammeln.

Weniger Haare in der Bürste: Dual Anti-Tangle soll Verwicklungen reduzieren

Ein Detail dürfte besonders für Menschen mit langen Haaren oder Haustieren interessant sein: Der Q7 L5+ besitzt ein Dual-Anti-Tangle-System.

Denn eines der nervigsten Probleme bei Saugrobotern sind Haare, die sich um Bürsten wickeln und anschließend von Hand entfernt werden müssen. Das Anti-Tangle-System ist darauf ausgelegt, solche Verwicklungen zu reduzieren.

Ganz ohne gelegentliche Wartung kommt natürlich auch ein moderner Saugroboter nicht aus. Bürsten, Filter und andere Komponenten sollten weiterhin regelmäßig kontrolliert und gereinigt werden. Im Alltag kann ein darauf ausgelegtes Bürstensystem aber durchaus angenehmer sein.

roborock Q7 L5+ Robot Vacuum Cleaner with Mop Function, 8,000 Pa Suction © roborock

Er saugt nicht nur – er wischt auch

Besonders praktisch: Der Roborock ist gleichzeitig mit einer Wischfunktion und einem elektronischen Wassertank ausgestattet.

Damit können Sie Hartböden nicht nur von losem Schmutz befreien, sondern zusätzlich feucht wischen lassen. Für die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist diese Kombination praktisch, weil Sie nicht für jeden kleinen Staubfilm anschließend noch einmal selbst mit dem Wischmopp durch die Wohnung gehen müssen.

Eine solche Wischfunktion sollte man allerdings realistisch betrachten: Bei stark eingetrockneten Flecken kann eine manuelle, intensive Reinigung weiterhin notwendig sein. Für die regelmäßige Reinigung zwischendurch kann sie Ihnen aber einen weiteren Arbeitsschritt abnehmen.

Das eigentlich Schöne: Sie müssen nicht zu Hause sein

Für uns liegt der größte Reiz eines Saugroboters ohnehin nicht darin, dass er spektakulär aussieht. Es ist das Gefühl, eine lästige Haushaltsaufgabe einfach abgeben zu können.

Über die App lässt sich die Reinigung steuern und an den eigenen Alltag anpassen. Statt also am Samstagmorgen erst einmal den Staubsauger aus dem Schrank zu holen, kann der Roboter regelmäßig seine Runden drehen.

Gerade in Haushalten, in denen täglich neue Krümel, Haare und Staub entstehen, kann das einen spürbaren Unterschied machen. Der große Hausputz verschwindet dadurch natürlich nicht vollständig – aber im Idealfall müssen Sie deutlich seltener selbst zum Staubsauger greifen.

Unser Fazit: Für unter 200 Euro überraschend viel Roborock

Wer einen Saugroboter ausprobieren möchte, aber nicht direkt 500, 700 oder noch mehr Euro investieren will, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen.

Der Roborock Q7 L5+ bringt für aktuell 191,58 Euro bereits viele Funktionen mit, die wir uns von einem modernen Haushaltshelfer wünschen: 8.000 Pa Saugleistung, LiDAR-Navigation, Wischfunktion, elektronischer Wassertank, App-Steuerung und ein Anti-Tangle-System.

Statt 252,10 Euro UVP zahlen Sie aktuell nur 191,58 Euro und sparen damit 60,52 Euro beziehungsweise 24 Prozent. Vor allem die Kombination aus einem Preis von unter 200 Euro und der umfangreichen Ausstattung macht den Deal für uns interessant.

Denn wenn ein Gerät regelmäßig Staub, Krümel und Tierhaare einsammelt, während Sie etwas völlig anderes machen, fühlt sich der eigentliche Luxus am Ende vielleicht gar nicht nach Technik an – sondern nach weniger Hausarbeit.

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