Mikl-Leitner als Vorsitzende der Europäischen ARGE wiedergewählt

Bestätigung mit Ansage: Johanna Mikl-Leitner bleibt Vorsitzende der Europäischen ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung. Die Vollversammlung wählte sie am Freitag in Kostelní Lhota (Tschechien) für eine weitere Periode.

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"Ein starkes Europa kann es nur mit starken Regionen geben. Starke Regionen brauchen lebendige Dörfer und handlungsfähige Gemeinden", so Mikl-Leitner. Brüssel dürfe nicht über, sondern müsse mit den Regionen sprechen – gefordert seien mehr Geld, weniger Bürokratie und echter Gestaltungsspielraum.

Die Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung will in der kommenden Funktionsperiode ihre Rolle als europäische Wissens- und Netzwerkplattform weiter stärken. Erfolgreiche Projekte und praxiserprobte Lösungsansätze sollen noch systematischer gesammelt und für die Mitgliedsregionen zugänglich gemacht werden. Zudem sollen die Zusammenarbeit mit europäischen und internationalen Organisationen intensiviert und neue Formate für den fachlichen Austausch etabliert werden.

Mikl-Leitner steht seit 2022 an der Spitze des europäischen Netzwerkes für nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume und grenzüberschreitenden Wissensaustausch.

Vorstand der Europäischen ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung (v.l.n.r.): Stellvertretende Vorsitzende Natalia Gołąb (Mitglied des Vorstandes der Woiwodschaft Niederschlesien), Vorsitzende Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Stellvertretende Vorsitzende Burgenlands Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner. © NLK Khittl

Alles auf Schiene

Die Wahl fand im Rahmen der Vollversammlung und der anschließenden Vorstandssitzung im "Komunitní Centrum" in Kostelní Lhota statt. Gemeinsam mit Mikl-Leitner wurden Michaela Kaniber aus Bayern, Regina Kraushaar aus Sachsen, Ryszard Wilczyński aus der Woiwodschaft Oppeln, Anja Haider-Wallner aus dem Burgenland und Natalia Gołąb aus der Woiwodschaft Niederschlesien zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt beziehungsweise wiedergewählt.

Neu bestellt wurde auch die Geschäftsführung der in St. Pölten ansässigen ARGE: Auf Theres Friewald-Hofbauer folgt Doris Hofbauer. Die langjährige Mitarbeiterin der Europäischen ARGE verfügt über umfassende Erfahrung und ein breites Netzwerk in den Mitgliedsregionen. Durch ihre Tätigkeit beim Europa-Forum Wachau bringt sie zudem Erfahrung im europäischen Austausch und in der Vernetzung von Regionen mit.