Alaska
Bub (15) überlebt Tage auf gekentertem Fischerboot
Der Jugendliche war am Freitag gemeinsam mit seinem Bruder und seinem Cousin von Savoonga aus zum Heilbuttfischen aufgebrochen. Auf dem Meer kenterte das fünfeinhalb Meter lange Boot schließlich. Der 15-Jährige klammerte sich in der eiskalten Beringsee bei nur zehn Grad Wassertemperatur an den Rumpf. Am Montag entdeckte die Küstenwache den Überlebenden rund sechs Kilometer vor St. Lawrence Island im US-Bundesstaat Alaska.
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Rettung aus eiskaltem Wasser
Die Besatzung der "Northwest Explorer" zog den geschwächten Teenager schließlich mit einer Leine an Bord. Der Junge wies zu diesem Zeitpunkt deutliche Anzeichen einer Unterkühlung auf. Er hatte mehrere Tage auf dem Rumpf des Schiffes ausgeharrt, ehe Hilfe eintraf.
Tragischer Ausgang für Angehörige
Für die beiden übrigen Insassen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sein Bruder und sein Cousin überlebten das Unglück nicht. Sie konnten später von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden.
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