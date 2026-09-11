Bewegende Drohnen-Show zum Gedenken der Opfer von 9/11

In New York hat eine emotionale Drohnenshow an die Opfer der Terroranschläge von 9/11 erinnert. Ein leuchtendes Gedenken bewegte die Menschen vor Ort.

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Die Metropole New York stand ganz im Zeichen des gemeinsamen Erinnerns an die Verstorbenen der Terroranschläge vom 11. September. Bei einer speziell konzipierten Gedenkveranstaltung war eine beeindruckende Drohnenshow am Nachthimmel zu sehen. Dieses besondere Lichtspektakel zielte darauf ab, den Verstorbenen jener Tragödie auf eine sichtbare Weise zu gedenken.

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Ein Licht für jedes Opfer

Für jedes einzelne Opfer der Anschläge erstrahlte ein eigenes Signal am Himmel. Insgesamt 2.977 leuchtende Drohnen kamen bei der Vorführung zum Einsatz. Diese exakte Anzahl spiegelte direkt die 2.977 Opfer wider, die bei den damaligen Anschlägen ihr Leben verloren hatten. Die Drohnenshow erzeugte so ein eindrucksvolles Bild des Erinnerns.

Zusammenarbeit mit den Angehörigen

Bei der Entstehung dieser Aktion spielten die Hinterbliebenen eine zentrale Rolle. Das Konzept der Show wurde nicht isoliert entwickelt, sondern gemeinsam mit den Angehörigen der Verstorbenen entworfen. Auf diese Weise entstand ein abgestimmtes Gedenken, das das Andenken an die Menschen in den Vordergrund stellte.