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Riesige Kuppel

HIER liegt Europas größter unterirdischer See

Person in rotem Anzug steht in einer großen, wassergefüllten Höhle mit reflektierender Oberfläche.
© Neuron Foundation/ Expedition Ne
Ein neuer Weltrekord in der Naturwelt begeistert die Speleologie: Im Süden Albaniens haben Forschende den weltweit größten unterirdischen Thermalsee in einer einzigartigen Höhlenwelt entdeckt.
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Untersuchungen belegen eindeutig, dass der im Süden Albaniens entdeckte Thermalsee der größte seiner Art auf der ganzen Welt ist. Das Gewässer erstreckt sich über eine Länge von 138 Metern sowie eine Breite von 42 Metern. Mit einem gigantischen Volumen von 8335 Kubikmetern Thermalmineralwasser lässt er alle bislang bekannten unterirdischen Seen hinter sich.

Gewaltige Kuppel über dem Wasser

Neben den Ausmaßen des Wassers beeindruckt vor allem die gewaltige Kuppel, die sich über dem See aufwölbt. Diese ist dreimal so groß wie der Hauptsaal des Nationaltheaters in Prag. Das geht aus einem Bericht auf der Website der tschechischen Neuron Foundation hervor. Die Stiftung hatte die Expedition zu dem See finanziert und ihren Erfolg im Februar 2025 gefeiert.

Spektakuläre Entdeckung im Höhlensystem

Die eigentliche Entdeckung liegt bereits einige Zeit zurück: Ein tschechisches Forschungsteam stieß schon im Jahr 2021 im Vromoneri-Tal nahe der albanisch-griechischen Grenze auf das Naturwunder. In einem weitläufigen und stellenweise noch unerforschten Höhlensystem mit zahlreichen Thermalquellen fiel den Experten eine aufsteigende Dampfsäule auf.

Versteckter See im tiefen Abgrund

Diese Dampfsäule wies den Forschenden den Weg zu einem 100 Meter tiefen Abgrund, welchen sie auf den Namen "Atmos" tauften. Verborgen am Grund dieses Abgrunds stießen sie schließlich auf den gigantischen unterirdischen Thermalsee. Die Entdecker benannten das Naturwunder nach ihrer Unterstützer-Stiftung: "Neuron".

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