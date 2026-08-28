Kylie Jenner über frühe Mutterschaft: "Habe meine jungen Jahre verloren"

In einem ehrlichen neuen Interview gesteht der Reality-Star nun, welch hohen Preis sie für ihr frühes Mutterglück zahlen musste.

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Sie hat scheinbar alles: ein riesiges Beauty-Imperium, weltweiten Ruhm und zwei entzückende Kinder. Doch hinter der perfekten Instagram-Fassade von Kylie Jenner verbirgt sich auch eine andere Seite ihres Lebens. In einem neuen Interview mit dem Magazin Who What Wear spricht Jenner nun überraschend offen über die prägende, aber zugleich herausfordernde Zeit ihrer frühen Mutterschaft.

Kylie musste schnell erwachsen werden

Kylie Jenner wurde bereits mit knapp 20 Jahren zum ersten Mal Mutter von Töchterchen Stormi, und mit 24 Jahren brachte sie Sohn Aire auf die Welt. Während andere in ihren frühen Zwanzigern studieren, die Nächte durchfeiern und sich selbst finden, stand Kylie zwischen Babygeschrei und Business-Meetings.

© Getty Images

"Obwohl ich schon so jung Kinder hatte, habe ich das Gefühl, bereits in jungen Jahren ein absolutes Erwachsenenleben geführt zu haben", gesteht die mittlerweile 29-Jährige. Der wohl ehrlichste Teil ihrer Beichte: "Es fühlte sich an, als hätte ich einige dieser jungen Jahre meines Lebens verloren."

Kylie fasst einen radikalen Entschluss

Die erste Hälfte ihrer Zwanziger war nicht von jugendlicher Leichtigkeit geprägt, sondern von körperlichen und seelischen Belastungen. Sie erinnert sich zurück: „Die erste Hälfte war so: 'Du bist schwanger', und dann folgt ein ganzes Jahr der Erholung. Dazu kamen mein mentaler Zustand, meine Wochenbettdepressionen und all diese Dinge.“

Diese Phase führte bei der Milliardärin zu einer klaren Grenze. An ihrem 25. Geburtstag gab sie sich selbst ein Versprechen: Keine weiteren Kinder in den Zwanzigern! Sie wolle nun "wirklich einfach die zweite Hälfte meiner Zwanziger genießen", ohne erneute Schwangerschaften und die damit verbundenen mentalen Kämpfe.

Bereit für ein neues Kapitel

© Kevin Mazur/Getty Images for Cri

Bedeutet das alles, dass sie ihre Entscheidung, früh Mutter zu werden, heute bereut? Definitiv nicht! Kylie stellt klar, dass sie ihre Kinder (die sie mit ihrem Ex, Rapper Travis Scott, teilt) über alles liebt. Aber sie will jetzt sicherstellen, keine weiteren Lebenschancen ungenutzt verstreichen zu lassen. "Ich versuche, mutige Dinge zu tun und mir selbst mehr Möglichkeiten zu geben", erklärt sie entschlossen.

Und das tut sie: Kylie, die aktuell in einer glücklichen Beziehung mit Hollywood-Star Timothée Chalamet lebt, startet gerade richtig durch. Sie verlässt ihre Komfortzone, hat sogar eine erste kleine Filmrolle (in dem Projekt The Moment) angenommen und freut sich darauf, herauszufinden, wer sie außerhalb der Mutterrolle eigentlich ist.