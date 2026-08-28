Fans sind amüsiert: Nicole Kidman ist jetzt auf TikTok

Mit 59 Jahren gibt Nicole Kidman jetzt auch auf TikTok Gas. Für ihren allerersten Post hat sich der Hollywood-Star direkt für Glamour entschieden und liefert neben einem spektakulären Chanel-Look auch noch jede Menge Meme-Potenzial.

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Eine Premiere nach der anderen: Denn Nicole Kidman ist jetzt offiziell auch TikTokerin. Die Oscar-Preisträgerin hat ihren eigenen Account auf der Plattform gestartet und sich für ihr Debüt gleich einen ziemlich besonderen Anlass ausgesucht: die London-Premiere von "Practical Magic 2".

In ihrem ersten Video nimmt die Schauspielerin ihre Fans hinter die Kulissen ihres Red-Carpet-Auftritts mit, und zwar von den Styling-Vorbereitungen über Glamour-Aufnahmen bis zu gemeinsamen Momenten mit ihren Co-Stars Sandra Bullock, Joey King und Maisie Williams. Kidman trägt dabei eine maßgeschneiderte, blau schimmernde Paillettenkreation von Chanel mit goldenen Details. Und obwohl der Look natürlich im Mittelpunkt stehen soll, haben sich die Fans vor allem auf ein ziemlich nebensächliches Detail gestürzt.

"What did the piano do?"

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In der ersten Szene des Videos posiert Kidman vor einem Flügel. Der Hintergrund ist stark verschwommen und genau das hat bei den User:innen Erinnerungen an ein virales Meme geweckt. Prompt taucht in den Kommentaren die Frage auf: "What did the piano do?" (dt.: Was hat das Klavier gemacht?)

Der Spruch spielt auf ein Meme an, bei dem ein Foto mit mehreren Personen und einem Baby mit der Caption "Sometimes you got to leave the fake people behind" (dt.: Manchmal muss man die falschen Leute einfach hinter sich lassen) versehen wurde. Im Netz wurde damals ausgerechnet darüber gescherzt, was denn bitte das Baby getan habe, um ebenfalls "zurückgelassen" zu werden. Jetzt hat das Internet das Prinzip einfach auf Kidmans TikTok-Video übertragen: Was bitte hat das arme Klavier angestellt?

Fans sind begeistert: Nicole Kidman auf TikTok noch vor GTA 6

Natürlich konnten sich die User:innen auch andere Kommentare nicht verkneifen. Einige feiern vor allem die Tatsache, dass Nicole Kidman tatsächlich einen TikTok-Account eröffnet hat. Ein besonders beliebter Running Gag: Kidman ist nun auf TikTok, bevor "GTA 6" erschienen ist. Andere freuen sich schlicht darüber, dass der Hollywood-Star überhaupt angefangen hat, selbst kurze Videos zu posten. Schließlich ist Kidman auf Social Media bisher eher mit sorgfältig produzierten Instagram-Posts als mit klassischen TikToks aufgefallen. Und auch die Musikauswahl kommt gut an: Für ihr Debüt verwendet sie "Ain’t In LA" von der slowakischen Sängerin Adéla. Dazu schreibt Kidman: "Magic brought me here" – passend zum Film, versteht sich.

Das steckt hinter "Practical Magic 2"

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Der TikTok-Start ist natürlich Teil der Promo für ein ziemlich großes Comeback: "Practical Magic 2" bringt Nicole Kidman und Sandra Bullock als Hexenschwestern Gillian und Sally Owens zurück. Im ersten Film von 1998 wuchsen die beiden in einer Familie auf, in der Magie seit Generationen weitergegeben wird. Gleichzeitig liegt ein Fluch auf den Owens-Frauen: Männer, die sich in sie verlieben, sterben auf mysteriöse Weise. Im Sequel müssen die Schwestern erneut gegen eine Bedrohung kämpfen, die ihre Familie auseinanderzureißen droht. Die Geschichte basiert unter anderem auf Alice Hoffmans Roman "The Book of Magic". Regie führt die dänische Oscar-Gewinnerin Susanne Bier.

Neben Bullock und Kidman sind unter anderem Joey King, Maisie Williams und Lee Pace dabei.

Kinostart im September

Auf den neuen Hexen-Zauber müssen Fans nicht mehr lange warten: "Practical Magic 2 – Zauberhafte Schwestern" startet in Österreich am 10. September 2026. Bis dahin dürfen wir uns offenbar nicht nur auf neue Magie, sondern auch auf mehr TikTok-Content von Nicole Kidman freuen.