McDonald’s startet "Helping Hearts": Jeder Euro hilft Familien kranker Kinder

McDonald’s Österreich startet eine bundesweite Spendenaktion für schwer kranke Kinder und ihre Familien. Ab sofort und bis zum 4. Oktober 2026 können Gäste in allen Restaurants des Landes mit dem Kauf von speziellen Herz-Stickerbögen einen wertvollen Beitrag leisten.

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Der gesamte Erlös der Aktion fließt direkt an den Verein Ronald McDonald Haus Österreich. Diese wichtige Organisation ermöglicht es Familien, während der oft monatelangen Behandlungen ihrer schwer kranken oder verletzten Kinder in unmittelbarer Nähe der Kliniken zu bleiben. Die räumliche Nähe zu den Eltern ist für den Heilungsprozess der kleinen Patienten von unschätzbarem Wert und entlastet die Betroffenen psychisch wie physisch.

Gäste haben die Möglichkeit, an den Bestell-Kiosken sowie direkt an den Counter-Kassen der Restaurants aktiv zu werden. Für nur einen Euro kann einer von drei liebevoll gestalteten Stickerbögen erworben werden. Jeder dieser Bögen enthält herzerwärmende Aufkleber mit Botschaften wie "Schön, dass du da bist", "Bei dir bin ich gerne" oder "Immer in deiner Nähe".

Botschaften mit großer Wirkung

Die Aktion läuft unter dem Motto "Helping Hearts" und soll nicht nur finanzielle Mittel generieren, sondern auch ein wichtiges Zeichen des Zusammenhalts setzen. Die Sticker eignen sich ideal zum Verschenken, Aufkleben oder einfach als kleines Dankeschön im Alltag. Neben den genannten Sprüchen finden sich auf den Bögen auch liebevolle Worte wie "Lieblingsmensch", "Für immer zam", "Du tust mir gut", "Bussi!" sowie ein einfaches "Danke".

Die Initiatoren betonen, dass bei dieser Aktion tatsächlich jeder Cent dort ankommt, wo er am dringendsten benötigt wird. Da ein Euro zu 100 Prozent als Hilfe weitergegeben wird, kann bereits mit einem sehr kleinen Beitrag Großes bewirkt werden.

© McDonald’s Österreich

Einfache Hilfe direkt beim Bestellen

Der Ablauf in den österreichischen Restaurants ist bewusst einfach gehalten, um eine möglichst hohe Beteiligung zu erzielen. Beim Bestellvorgang am Kiosk oder bei der persönlichen Bestellung an der Kassa wird das Angebot zur Unterstützung direkt angezeigt beziehungsweise angeboten. Die Aktion läuft bis zum 4. Oktober 2026, sodass jeder Gast im Aktionszeitraum die Gelegenheit zur Teilnahme hat.