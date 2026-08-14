"Wer ist diese Frau?" Mega-Shitstorm für Nicole Kidman

Nicole Kidman ziert aktuell das September-Cover der britischen "Vogue". Doch statt für Begeisterung sorgt die Ausgabe im Netz für heftige Diskussionen. Der Grund? Die Schauspielerin sieht auf den Bildern so stark verändert aus, dass selbst treue Fans sie auf den ersten Blick kaum wiedererkennen.

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Das September-Cover der "Vogue" ist in der Fashion-Welt normalerweise die absolute Krönung. Für die Ausgabe 2026 holte sich die britische "Vogue" Hollywood-Star und Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman vor die Linse. Doch statt Wow-Effekt sorgt das Cover für Entsetzen. Von "Photoshop-Fail" und "Beauty-Wahn" bis hin zu "Was ist da passiert?" – die Bilder sorgen im Netz für ordentlich Wirbel.

Nicole Kidman ist auf neuem "Vogue"-Cover fast nicht wiederzuerkennen

Nicole Kidman ließ sich von der renommierten Fotografin Venetia Scott in Szene setzen. Gestylt von Poppy Kain präsentiert sich Kidman in ungewohnt kantigen und lässigen Looks. Auf dem Titelbild trägt sie eine weite, dunkle Jeans und einen rot-blauen Oversize-Pullover von Stella McCartney.

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Doch was die Fans wirklich triggert, ist nicht das lässige Outfit. Es ist das Gesicht. Nicole Kidman trägt fast unsichtbare, gebleichte Augenbrauen, düstere Smokey Eyes und extrem mattierte Haut. Von ihren legendären, natürlichen Locken und ihren sonst so feinen Gesichtszügen fehlt plötzlich jede Spur.

"Das ist NICHT Nicole Kidman!": Fans flippen aus

In den sozialen Netzwerken brach nach der Veröffentlichung ein Shitstorm aus. Unter den Instagram-Posts der "Vogue" sammeln sich tausende verwirrte und wütende Kommentare. "Das ist NICHT Nicole Kidman!", wütet ein User. Ein anderer schreibt fassungslos: „Wer ist diese Frau?“.



Die optische Verwandlung ist so drastisch, dass viele User zunächst dachten, sie blicken auf eine völlig andere Prominente. In den Kommentarspalten wird wild spekuliert: Ist das Sängerin Kylie Minogue? Oder Schauspielerin Christina Applegate? Sogar der Name Tara Reid wurde in den Raum geworfen. Viele werfen dem Magazin zu viel Photoshop vor, andere spekulieren über extreme Beauty-Eingriffe. Von neuen Facelifts und Unmengen an Botox ist die Rede, manche halten die Fotos gar für das Werk einer Künstlichen Intelligenz oder glauben, ein Body-Double zu sehen.

Genialer Fashion-Moment oder Photoshop-Fail?

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Während die Fans toben, feiert die Fashion-Elite den mutigen "Edgy"-Look. Die exklusive Bilderstrecke im Heft zeigt Kidman unter anderem neben einem braunen Auto in einem feuerroten Seidenkleid mit grauem Pelzmantel von Dolce & Gabbana. Für eine andere Aufnahme posiert sie auf einer Treppe in einem pfirsichfarbenen Federtraum von Alberta Ferretti. Prominente Kolleginnen wie Kerry Washington, Mariska Hargitay und Tracee Ellis Ross lobten das Shooting bereits und bezeichneten die Aufnahmen als "wunderschön".

Doch für die breite Masse bleibt ein bitterer Nachgeschmack: Warum muss eine ohnehin schon wunderschöne Hollywood-Legende derart stark verändert und unkenntlich gemacht werden, nur um dem Stempel "High Fashion" gerecht zu werden?