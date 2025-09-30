Rossis Sturmpartner Kaprisow erhält 136-Millionen-Dollar-Vertrag

Kirill Kaprisow, Sturmpartner des Österreichers Marco Rossi, hat den höchstdotierten Vertrag in der NHL-Geschichte erhalten. Der Russe bekommt 136 Millionen Dollar für acht Jahre. Rossi und Kaprisow bilden bei den Minnesota Wild die erste Sturmreihe.

Die Minnesota Wild haben ihren Superstar Kirill Kaprisow mit einem NHL-Rekordvertrag ausgestattet. Der Sturmpartner des Österreichers Marco Rossi unterschrieb einen Achtjahresvertrag über 136 Millionen Dollar - das sind 17 Millionen Dollar pro Saison. Der Deal gilt ab Sommer 2026 und übertrifft den bisherigen Rekord von Alexander Owetschkin.

Rekord übertrifft NHL-Legende

Der Russe übertraf damit seinen Landsmann Alexander Owetschkin, der 2008 für 124 Millionen Dollar einen Vertrag über 13 Jahre bei den Washington Capitals unterzeichnet hatte. Anfang September hatte Kaprisow noch ein Angebot über 128 Millionen Dollar abgelehnt. In der kommenden Saison ist der Deutsche Leon Draisaitl mit 14 Millionen Dollar der bestbezahlte Spieler.

Erste Sturmreihe mit Rossi

Der 28-jährige Kaprisow bildet in der Vorbereitung für die am 7. Oktober beginnende NHL-Saison mit dem Vorarlberger Center Marco Rossi und Matt Boldy die erste Sturmreihe von Minnesota. Rossi hatte Ende August einen Dreijahresvertrag über 15 Millionen Dollar unterzeichnet und war in der vergangenen Saison mit 24 Toren und 36 Assists hinter Boldy zweitbester Scorer seines Teams.

Kaprisows starke Statistiken

Kaprisow hat in der vergangenen Saison in 41 Spielen 25 Tore und 31 Assists verbucht und gilt als bester Spieler in der Geschichte der Wild. Die Partnerschaft mit dem Österreicher Rossi entwickelt sich zu einer der gefährlichsten Sturmreihen der Liga.