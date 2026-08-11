Mit 85: Martha Stewart überrascht mit pinken Haaren

Martha Stewart hat sich pünktlich zu ihrem 85. Geburtstag von ihrem ikonischen blonden Bob verabschiedet. Das Ergebnis? Ein atemberaubendes "Roségold", das beweist: Für Beauty-Experimente ist man einfach nie zu alt.

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Martha Stewart ist bekannt für ihre zeitlose Eleganz, perfekte Dinnerpartys und ihren unverwechselbaren Signature-Look: Den klassischen, hellblonden Bob. Doch jetzt, nur wenige Tage nach ihrem 85. Geburtstag am 3. August, sorgt die US-amerikanische Lifestyle-Ikone für eine echte Überraschung. Auf Instagram präsentierte sie sich ihren Millionen Fans völlig verwandelt und zwar mit pastellpinken Haaren.

Martha Stewart zeigt sich plötzlich mit pinken Haaren

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Verantwortlich für das Farb-Experiment ist kein Geringerer als Promi-Hairstylist Chris Appleton, der auch schon Stars wie Kim Kardashian oder Jennifer Lopez die Haare machte. In einem gemeinsamen Instagram-Post enthüllten die beiden das Makeover auf besonders humorvolle Weise. In einem kurzen Clip synchronisiert Martha Stewart eine legendäre Szene von Meryl Streep aus dem Film Der Teufel trägt Prada. Dann hält Appleton kurz die Hand vor die Kamera. Der nächste Schnitt offenbart die Verwandlung: Marthas blondes Haar ist einem sanften, gelockten Roségold-Ton gewichen, während im Hintergrund passend Madonnas Hymne "Vogue" läuft.

Fans sind begeistert

"Willkommen in der Roségold-Ära", betitelte der begeisterte Stylist den Clip. Und das Netz flippt völlig aus. In den Kommentaren überschlagen sich die Fans mit Komplimenten. "Es lässt sie locker 30 Jahre jünger aussehen, ich liebe es an ihr!", schwärmt ein Fan, während ein anderer begeistert schreibt: "Martha ist einfach ein Baddie!". Laut Herstellerangaben handelt es sich bei der Farbe um ein temporäres Roségold-Glossing, aber der Effekt ist beeindruckend.

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Ihr Geheimnis für den ultimativen Jugend-Glow

Tatsächlich wirkt die 85-Jährige mit der neuen Haarfarbe frischer, moderner und strahlender denn je. Doch wie hält sie sich generell so unglaublich jugendlich? In einem aktuellen Interview mit dem People-Magazin betonte Stewart selbstbewusst: „85 ist nur eine Zahl.“ Neben guten Genen, ihre Mutter habe laut Stewart selbst mit 95 noch großartig ausgesehen, setzt sie auf Disziplin im Alltag. "Wir essen gesund, trinken nicht besonders viel, rauchen nicht und trainieren täglich", verriet sie.

Zwar macht sie kein Geheimnis daraus, dem Alter mit leichten kosmetischen Hilfsmitteln ab und zu entgegenzuwirken, große Eingriffe lehnt sie jedoch strikt ab. "Ich benutze ein bisschen Filler und gehe vielleicht alle vier Monate für Touch-ups hin. Aber ich hatte überhaupt keine plastische Chirurgie", stellte sie klar. Anstatt sich für extreme Liftings unters Messer zu legen, vertraut die 85-Jährige auf Gesichtsgymnastik, hochwertige Facials und Peptide.

Ob der roségoldene Look nun dauerhaft bleibt oder nur ein spaßiges Sommer-Experiment war: er ist definitiv ein absoluter Hingucker1