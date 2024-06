Attentäter von Mannheim wohl außer Lebensgefahr

Der Afghane Sulaiman A. (25) hatte am 31. Mai den Islamkritiker Michael Stürzenberger (59) mit einem Messer attackiert, den Hauptkommissar Rouven Laur (29) getötet und vier weitere Personen verletzt.

Deutschland. Der Attentäter von Mannheim, Sulaiman A., soll laut "Bild"-Bericht außer Lebensgefahr sein. Der 25-jährige Afghane hatte am 31. Mai mehrere Menschen am Marktplatz in Mannheim mit einem Messer attackiert und verletzt – einen Polizisten tötete der Angreifer. Ein Beamter konnte Sulaiman A. stoppen. Er schoss den Attentäter nieder. Sulaiman A. liegt seither schwer verletzt auf der Intensivstation.

Bis vor kurzem sei die Kugel noch im Körper des Killers gesteckt, berichtet die deutsche Zeitung. Er soll unter Polizeibewachung in einer Mannheimer Klinik liegen. "Die Kugel traf wohl seine Bauchschlagader", zitiert "Bild" einen Insider. Deshalb könnte es lange Zeit gefährlich gewesen sein, sie operativ zu entfernen.

Ob der Attentäter Mitwisser oder Hintermänner hatte, ist noch unklar. Die Bundesanwaltschaft stufte den Fall als Terrorismus ein. Die Ermittlungen dauern an.