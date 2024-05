× Messer-Attacke auf Islam-Kritiker und Polizisten

Am Freitag ist es am Mannheimer Marktplatz zu einem Messer-Angriff gekommen. Die Polizei schoss den Angreifer nieder.

Deutschland. Am Freitag um etwa 11.35 Uhr kam es in Mannheim zu schockierenden Szenen: Ein Mann attackierte am Marktplatz eine Person mit einem Messer. Bei dem Opfer soll es sich laut "Bild" um den Islam-Kritiker Michael Stürzenberger (59) handeln. Dieser hatte hier laut Ankündigung von 12 bis 18 Uhr "Aufklärungsarbeit" leisten wollen. Die Polizei habe den Angreifer niedergeschossen. Der Mann wurde nach Polizeiangaben verletzt.

In den sozialen Medien kursiert ein Video des Angriffs. Zu sehen ist, wie der Täter mit einem Messer mit langer Klinge eine Person attackiert. Umstehende versuchen den Angreifer zu stoppen. Dieser reißt sich los und attackiert einen Polizisten, sticht ihn von hinten in den Rücken. Ein weiterer Beamter schießt den Angreifer nieder.

Schweregrad der Verletzungen unbekannt

Wie viele Menschen bei dem Angriff verletzt wurden und wie schwer die Verletzungen sind, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht mehr, sagte eine Polizeisprecherin.

Das Motiv der Tat sei derzeit noch unklar. Ob die Messerattacke einen politischen Hintergrund habe, sei Gegenstand der Ermittlungen. Rettungskräfte und auch ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz, sagte die Polizeisprecherin. Der Marktplatz sei abgesperrt worden, zudem seien Sichtschutzwände aufgebaut worden.

Der Mannheimer Marktplatz befindet sich mitten in der Innenstadt der 300.000-Einwohner-Stadt im Norden Baden-Württembergs.