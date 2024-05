SCHULDIG! Trump betitelt Prozess als "Schande"

Donald Trump ist schuldig! Beim historischen Schweigegeld-Prozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump hat die Jury nun ein Urteil gefällt.

Er selbst betitelt sich als "sehr unschuldiger Mann", die zwölf Geschworenen im Schweigegeld-Prozess um Ex-Präsident Donald Trump sahen das allerdings anders und sprachen ihn in allen 34 Anklagepunkten schuldig. Damit ist Trump der erste verurteilte Ex-Präsident in der Geschichte der USA. Trump selbst nennt den Prozess gegen ihn eine "Schande" und einen "manipulierten Prozess."

"Wir werden weiterkämpfen, wir werden bis zum Ende kämpfen und wir werden gewinnen, weil unser Land zur Hölle gegangen ist", sagte Trump nach dem Schuldspruch und fügte hinzu: "Wir haben nicht mehr dasselbe Land, wir haben ein geteiltes Chaos."

Trump ist in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Die Anklagepunkte stammen aus elf Rechnungen, zwölf Gutscheinen und elf Schecks, die Trumps monatliche Erstattungszahlungen an Michael Cohen ausmachen. Cohen leitete die Zahlungen an den Pornostar Stormy Daniels, die im Prozess als Zeugin aussagte. Sie erhielt 130.000 US-Dollar.

Bezirksstaatsanwalt von Manhatten, Alvin Bragg, schrieb nach der Urteilsverkündung auf X:

Today, a jury found Donald J. Trump GUILTY on ALL 34 felony counts. — Alvin Bragg (@ManhattanDA) May 30, 2024

Während der Richter in jedem Anklagepunkt den Schuldspruch verlas, starrte Trump bewegungslos geradeaus. Der Ex-Präsident runzelte lediglich die Stirn, als die Urteilsverlesung abgeschlossen war, berichtet CNN.

Geschworenen bestätigten einzeln Urteil

Auf Verlangen von Trumps Anwalt Todd Blanche bestätigte jeder der Geschworenen einzeln das Urteil. Trump drehte sich dabei um, um die Jury zu beobachten. Richter Merchan dankte den Geschworenen zum Abschluss: "Ich möchte Ihnen persönlich für Ihren Dienst danken." Donald Trump verfolgte das erneut regungslos mit starrem Blick nach vorn.

Die Anhörung zur Urteilsverkündung setzt Merchan für den 11. Juli fest.

Wie geht es nun weiter?

Trump droht nun eine mehrjährige Freiheitsstrafe, die auch zur Bewährung ausgesetzt werden könnte, oder eine Geldstrafe. Trump könnte Berufung einlegen - und selbst bei einer rechtskräftigen Verurteilung bei der Präsidentenwahl im November antreten. Noch vor der Auswahl der Geschworenen bereitete das Anwaltsteam von Trump eine mögliche Berufung vor.

Das Urteil dürfte sich auch auf den gegenwärtigen Wahlkampf in den Vereinigten Staaten auswirken - die Frage dabei ist aber: wie stark und zu wessen Vorteil? Trump versucht den Fall in einen persönlichen Vorteil umzumünzen und seine Anhängerschaft zu mobilisieren, indem er sich als Opfer einer politisch motivierten Justiz inszeniert. Amtsinhaber Joe Biden wiederum, der im November wiedergewählt werden möchte, scheint von der Prozessarie gegen seinen Herausforderer - gegen den noch mehrere weitere Verfahren laufen - bisher nicht erkennbar zu profitieren.