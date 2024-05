Polizist (28) bei Schießerei in Minneapolis getötet

Der Vorfall ereignete sich Donnerstag Abend im Stadtviertel Whittier, wie aus übereinstimmenden Medienberichten hervorgeht. Neben einem Polizisten (28), einem Verdächtigen und einem weiteren Todesopfer wurden drei Menschen verwundet. Bei den zum Teil schwer Verletzten handelt es sich unter anderem um einen Polizeibeamten und einen Feuerwehrmann, laut Behörden sollen sich sich mittlerweile außer Lebensgefahr befinden.

Was war passiert? Die Polizei wurde zunächst wegen einer Meldung über eine "Doppelschiesserei" in einem Wohnhaus gerufen. Als die Beamten eintrafen, wurde bereits auf sie geschossen. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei um einen Hinterhalt handelte! Als sie das Feuer erwiderten, seien beim Schusswechsel ein Polizist und der Verdächtige getötet worden seien. Eine weitere Person, ein Zivilist, wurde ebenfalls angeschossen und verstarb noch am Tatort.

Bei dem getöteten Polizeibeamten handelte es sich um den 28-jährigen Jamal Mitchell. Laut Behörden wurde er anderthalb bis zwei Häuserblocks von der Wohnung entfernt angeschossen, als er versuchte, den Verletzten erste Hilfe zu leisten.

