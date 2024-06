Das ist die Akte des Islamisten-Attentäters von Mannheim

Das ist der Attentäter von Mannheim: Sulaiman A. (25). Jetzt liegt seine gesamte Akte der Radikalisierung vor.

Er stach einem Polizisten mit einem Messer in den Kopf. Der Beamte ist mittlerweile verstorben. Das Entsetzen in Deutschland ist groß. Doch wer ist der Islamist und Attentäter Sulaiman A. wirklich? Das ist seine Akte der Radikalisierung.

Hat sich Islamisten-Bart wachsen lassen

Er sei eigentlich ein freundlicher, hilfsbereiter Junge gewesen, dessen Integration gelungen schien, heißt es. Doch dann hat sich der junge Mann verändert. Er ließ sich eine Islamisten-Bart wachsen und war für sei Umfeld kaum mehr widerzuerkennen.

Kam als Flüchtling

Das ist die Geschichte des Messerstechers: Er kam im März 2013 mit seinem Bruder aus Afghanistan nach Deutschland - als junger Flüchtling. Er ist damals 14 Jahre alt. Nach Deutschland kommt er als unbegleiteter Minderjähriger.

Asyl beantragt

In Frankfurt beantragt er dann Asyl und kommt in ein Jugendwohngruppe. Er führt eigentlich ein ganz normales Leben: Realschule, Deutschkurse, er lernt sogar fleißig. Wie die deutsche Bild-Zeitung berichtet, erlässt die Ausländerbehörde als "Belohnung" sogar ein Abschiebeverbot.

Hochzeit 2019

Dort wo er wohnt, in der Nähe von Mannheim, wird er von Bekannten als „höflich, zurückhaltend, hilfsbereit" beschrieben. 2019 heiratet er. Seine Frau hat einen deutschen Pass. Zusammen haben die beiden zwei Kinder. Sie sind heute zwei und drei Jahre alt.

Gruppe radikaler junger Islamisten

Seine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland galt bis 2026. Aber warum und wie radikalisierte er sich? Vieles ist noch unklar. Frühere Weggefährten äußern den Verdacht, Sulaiman A. könnte in Mannheim in eine Gruppe radikaler junger Islamisten geraten sein. Ein Nachbar sagte der deutschen "Bild"-Zeitung: „Es gab keinen engeren Kontakt, aber bis vor einem Jahr hat er immer freundlich gegrüßt. Doch plötzlich hat er sich verändert und war nicht mehr so nett.“

Radikalisiert im Internet

Die deutsche "Welt" spricht von Hinweisen auf seine Gesinnung im Internet. So soll es bei YouTube einen Account geben, der erst kürzlich wieder aktiviert worden sei. Inhaber des Profils: ein gewisser Sulaiman Ataee. Was man sieht: Videos des afghanischen Predigers Ahmad Zahir Aslamiyar. Der soll Kommandeur der Taliban gewesen und mittlerweile tot sein. Für Islamisten ist er ein Märtyrer. Auf einem dieser Videos habe Aslamiyar auch zum Krieg gegen den Westen aufgerufen haben, schreibt die „Welt“.