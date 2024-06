× Mannheim: Iraker hielt Messer-Angreifer fest

Ein mutiger Mann aus dem Irak hat am vergangenen Freitag in Mannheim Schlimmeres verhindert.

Als ein Angreifer versuchte, einen Islam-Kritiker mit einem Messer zu attackieren, griff er sofort ein. Seine tapfere Tat wurde von vielen bewundert.

Iraker hielt Messer-Angreifer fest

Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland. Mit einfachen, aber beeindruckenden Worten beschreibt ein irakischer Mann seine Gefühle: „Ich helfe gerne. Ich lebe hier, ich liebe Deutschland.“

Lesen Sie auch: Große Trauer um getöteten Helden-Polizisten



Am Freitag war er Zeuge und zugleich Retter bei einem schrecklichen Vorfall auf dem Marktplatz in Mannheim. Der Afghane Sulaiman Ataee (25) griff den Islam-Kritiker Michael Stürzenberger (59) mit einem Kampfmesser an. Der Iraker zögerte nicht und schritt sofort ein, um den Angreifer zu stoppen.

Gegenüber der Zeitung WELT schildert der noch immer aufgewühlte Christ die dramatischen Minuten: „Ich bin einfach gerannt und habe ihn festgehalten. Ich habe gesagt, Gott gib mir Kraft. Ich habe ihn mit meiner Hand gedrückt.“ Doch die Situation eskalierte schnell, und er wurde selbst angegriffen.

Schwere Verletzungen und Krankenhausaufenthalt

In dem allgemeinen Chaos wurde der Iraker von einem weiteren Mann geschlagen, während er versuchte, den Messerangreifer zu überwältigen. „Aber ich habe mehr Schläge bekommen und musste ihn loslassen. Ich habe Stiche in meinen Rücken bekommen. Alles geschah so schnell.“

© oe24 ×

Messer-Mann Sulaiman Ataee (25) RISS SICH LOS, der Iraker (r.) liegt am Boden.

Der Iraker erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Nach seiner Entlassung am Montag kehrte er sofort zum Ort des Vorfalls zurück. Dabei überkamen ihn immer wieder die Tränen und seine Stimme zitterte. Die behandelnde Ärztin hatte ihm geraten, den Marktplatz erneut aufzusuchen, um das traumatische Erlebnis besser verarbeiten zu können.

© oe24 ×

Der Islamist sticht auf den Iraker ein, der ihn zuvor noch festgehalten hatte.

Der mutige Mann, dessen Name nicht öffentlich bekannt ist, erklärt mit Nachdruck: „Ich mache das vom Herzen. Wenn das noch mal passiert, mache ich das nicht einmal, sondern tausendmal.“ Seine Liebe zu Deutschland und den Menschen – unabhängig von ihrer Religion – bleibt also ungebrochen.