Fairventures fördert die nachhaltige Forstwirtschaft und die Wiederaufforstung des Waldes in Borneo.

In Indonesien wurde in den vergangenen 20 Jahren ein Fünftel des Waldes abgeholzt. Er ist Goldgräbern oder Palmölplantagen zum Opfer gefallen. Nun pflanzen Bauern wieder Bäume und betreiben nachhaltige Forstwirtschaft.

Der indonesische Regenwald

Die indonesischen Regenwälder sind eine der ökologisch und kulturell vielfältigsten Gegenden der Erde. Sie sind die Heimat von Hunderten von indigenen Gemeinschaften und Tausenden Tierarten, darunter Sumatra-Tigern und Orang-Utans.

Doch leider ist die Entwaldungsrate in Indonesien eine der höchsten der Welt. Heute ist nur noch etwa die Hälfte der ursprünglichen Waldfläche des Landes vorhanden. Die größte Gefahr für den Regenwald geht von Palmölplantagen, illegaler Abholzung und Bergbau aus. Die Zerstörung der indonesischen Regenwälder hat deswegen ein solches Ausmaß erreicht, dass sie sich auf das globale Klima auswirkt und Milliarden von Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre freisetzt. Gegenwärtig sind mehr als 65 % der von Indonesien emittierten Treibhausgase auf Landnutzungsänderungen von Wäldern auf groß angelegte Plantagen und Landwirtschaft zurückzuführen.

Fairventures fördert die Aufforstung

Palmölplantagen und Goldgräber haben dem Wald in Borneo die letzten 20 Jahre schwer zugesetzt. Ein Fünftel der Waldfläche wurde abgeholzt. Doch nun pflanzen Bauern und Aktivisten wieder schnell wachsende Bäume. Initiiert wird die Aufforstung durch die gemeinnützige Organisation Fairventures, welche die Setzlinge zur Verfügung stellt und die Bauern vor Ort schult.



Unterstützt wird diese Initiative zudem von der internationalen Klimaschutzinitiative Deutschland, dem Borneo-Institut und dem indonesischen Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft. Sie baut auf dem 2020 abgeschlossen Projekt „eine Million Bäume“ auf. Das Land wird durch die Aufforstung wieder widerstandsfähig gegen klimatische Veränderungen, wie unter anderem dem Starkregen, der in der jungen Vergangenheit immer öfter zu Überschwemmungen in der Region geführt hat.





