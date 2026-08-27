"Emily in Paris": Erste Bilder der finalen Staffel sind da – und sie verraten einiges

Netflix macht uns am Heiligabend ein ganz besonderes Geschenk: Die sechste und letzte Staffel von "Emily in Paris" startet am 24. Dezember. Jetzt gibt es endlich erste Bilder und die dürften Fans ordentlich Stoff für Spekulationen liefern.

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Emily Cooper ist zurück und offenbar größer und glamouröser denn je. Netflix hat die ersten Bilder zur sechsten und gleichzeitig finalen Staffel von "Emily in Paris" veröffentlicht. Und eines ist schon jetzt klar: Die letzte Runde wird nicht einfach nur ein Abschied, sondern soll laut Serienmacher Darren Star die "biggest Emily in Paris experience yet" werden. Dafür geht es diesmal nicht nur nach Paris, sondern unter anderem nach Griechenland und Monaco. Und das Timing könnte eigentlich nicht perfekter sein: Start ist am 24. Dezember 2026. Netflix schenkt uns die letzte Staffel also praktisch zu Weihnachten.

Emily und Gabriel: Jetzt wird es verdächtig

Emily in Paris, die finale Staffel © 2026 Netflix, Inc.

Fans wünschen sich seit Jahren nur eines: Emily und Gabriel sollen endlich ihr Happy End bekommen. Und die neuen Bilder machen diese Hoffnung nicht gerade kleiner. Emily ist in Griechenland zu sehen und wie wir wissen ist Gabriel gerade dort. Auf einem der veröffentlichten Fotos stehen die beiden gemeinsam auf einem Markt und wirken auffallend glücklich.

Die Ausgangslage dafür gibt es bereits: Am Ende der fünften Staffel erfährt Gabriel, dass Emily und Marcello sich getrennt haben. Daraufhin schickt er ihr eine Postkarte und lädt sie ein nach Griechenland zu ihm zu kommen. Die Frage ist also längst nicht mehr, ob Emily und Gabriel sich wiedersehen, sondern was daraus wird.

Und ganz ehrlich: Nach fünf Staffeln Chaos, Timing-Problemen und immer neuen Liebesdreiecken wäre ein Happy End langsam wirklich überfällig.

Und was wird aus Mindy und Alfie?

Emily in Paris. (L to R) Lucien Laviscount as Alfie, Ashley Park as Mindy in Emily in Paris. Cr. Caroline Dubois/Netflix © 2026 © CAROLINE DUBOIS/NETFLIX

Auch bei Mindy könnte die letzte Staffel emotional werden. Am Ende der fünften Staffel hat sie sich mit Nicolas verlobt, aber die neuen Bilder zeigen Mindy und Alfie gemeinsam. Mindy und Alfie waren DER Couple-Pot-Twist, den niemand kommen gesehen hat. Emily hatte früher selbst eine Beziehung mit Alfie, weshalb eine Romanze zwischen ihrer besten Freundin und ihrem Ex eigentlich maximal kompliziert sein müsste. Aber genau deshalb wollen wir es inzwischen irgendwie sehen. Netflix, gebt uns Mindy und Alfie. Bitte.

Wo ist eigentlich Marcello?

Eine Sache fällt bei den ersten Bildern allerdings besonders auf: Marcello fehlt. Der italienische Fashion-Erbe war in der fünften Staffel Emilys großer Love Interest. Doch nachdem sich ihre Beziehung im Finale aufgelöst hat, scheint seine Geschichte tatsächlich beendet zu sein. Auch die aktuellen First-Look-Bilder zeigen ihn nicht. Ein bisschen schade ist das schon. Denn ja, wir haben durchaus ein Herz für attraktive Italiener. Aber Marcello war am Ende vielleicht einfach nicht richtig für Emily.

Sylvie bringt natürlich wieder die Looks

Emily in Paris, die finale Staffel. © 2026 Netflix, Inc.

Eine Sache dürfte sich dagegen garantiert nicht ändern: Sylvie liefert Fashion. Philippine Leroy-Beaulieus Sylvie ist auch in der letzten Staffel wieder Teil des Casts, und natürlich darf man sich auf die gewohnt spektakulären Looks freuen. Die neuen Bilder machen bereits Lust auf mehr.

Und wem gehören eigentlich diese Schuhe?

Emily in Paris. © CAROLINE DUBOIS/NETFLIX

Ein weiteres Bild lädt geradezu zum Spekulieren ein: Emily sitzt an einem Schreibtisch und hält ein Paar goldene High Heels in den Händen. Die Schuhe tauchen auf einem weiteren Bild auf und dürften mehr bedeuten als wir glauben: Woher kommen diese Schuhe – und warum hat dieses Bild bzw. das Selfie, das Emily hier schießt, so eine verdächtige Abschiedsstimmung? Ist es einfach nur ein weiterer Fashion-Moment? Oder steckt hinter dem Bild tatsächlich ein Hinweis auf einen größeren Wandel für Emily?

Emily in Paris. © CAROLINE DUBOIS/NETFLIX

Dass Emily in Paris zum Finale noch einmal alles auffährt, kommt nicht überraschend. Laut Darren Star soll die sechste Staffel die größte Emily-in-Paris-Erfahrung überhaupt werden. Griechenland sollte dabei besonders spektakulär in Szene gesetzt werden. Die sechste Staffel von "Emily in Paris" startet am 24. Dezember 2026 auf Netflix und bildet das letzte Kapitel der Serie.