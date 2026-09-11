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Schiff ahoi! Korneuburger Werft lädt zum Hafenfest

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Bunte Schiffsschaukel und viele Besucher beim Korneuburger Hafenfest bei sonnigem Wetter.
© Facebook/Museumsverein Korneuburg
Die traditionsreiche Werft nördlich von Wien wird am Samstag zur Kult-Kulisse bei einem Fest für die ganze Familie - mit Live-Musik, Nostalgie und echter Hafenstimmung.
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Wo früher einmal Schiffe gebaut wurden, steigt am Samstag (12. September) ein großes Fest: Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher auf dem Werftgelände in Korneuburg ein buntes Programm rund um die regionale Schifffahrt. Von 10 bis 22 Uhr sorgen Speis und Trank, historische Gefährte sowie ein feierlicher Schiffscorso für echtes Hafen-Flair. Wer also schon immer einen Blick hinter die Kulissen des traditionsreichen Standorts werfen wollte, hat jetzt die Gelegenheit dazu.

Traditionsschiffe liegen am Steg im Hafen, umgeben von Bäumen beim Korneuburger Hafenfest 2023.
Das Hafenfest wartet mit historische Schätzen, Mitmachstationen, Rätselspaß und Live-Musik auf. © Facebook/Museumsverein Korneuburg

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Viele Menschen genießen das sonnige Korneuburger Hafenfest 2023 im Freien mit Essensständen.
Das Korneuburger Hafenfest steigt am Samstag von 10 bis 22 Uhr. © Facebook/Museumsverein Korneuburg

Neben spannenden Ausstellungen und Schauwerkstätten, die mit alten Fotos und Dokumenten ein Jahrhundert Werft- und Hafengeschichte beleuchten, gibt es ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Kinder können sich auf eine Hüpfburg, Bastelstationen, Karussell, Schiffsschaukel und eine Rätsel-Rallye freuen. Darüber hinaus sorgen Live-Musiker für ausgelassene Stimmung - von Rock- und Popklassikern über Evergreens der 50er- und 60er-Jahre bis hin zu Austropop-Hits ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mit einem Mix aus Geschichte, Musik, Familienprogramm und maritimer Atmosphäre verspricht das Hafenfest auf der Korneuburger Werft, Jung und Alt gleichermaßen zu begeistern.

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