NÖ-CARD knackt nächsten Saisonrekord

Die NÖ-CARD steuert auf eine Rekordsaison zu. Rund 240.800 Karten sind bereits im Umlauf, besonders stark legten im Hitzesommer Freibäder und Bergbahnen bei den Besuchen zu.

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Freibäder und Bergbahnen waren im heurigen Hitzesommer die Gewinner unter den Ausflugszielen. Das spiegelt sich auch in den Verkaufs- und Nutzungszahlen der Niederösterreich-CARD (NÖ-CARD) wider. Allein im Juli und August wurden rund 630.000 Unternehmungen mit der Karte registriert, deutlich mehr als im bisherigen Rekordsommer 2025.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sieht darin einen Beleg für die große Vielfalt des heimischen Freizeitangebots: "Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher haben den Sommer genutzt, um ihr Land zu entdecken." Gleichzeitig würden von der hohen Nachfrage auch die Ausflugsziele, Betriebe und Regionen im ganzen Land profitieren.

Wiener Alpen besonders gefragt

Besonders gefragt waren in den Sommermonaten die Destinationen Wiener Alpen und das Mostviertel. Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, berichtet von rund 150.000 CARD-Ausflügen in den Wiener Alpen und etwa 130.000 im Mostviertel, das heuer mit der NÖ Landesausstellung zusätzliche Besucher anzieht. "In Niederösterreich gibt es überall viel zu entdecken", betont Duscher. Auch der bevorstehende Herbst eigne sich noch hervorragend für Ausflüge.

So viele Karten wie noch nie

Die Zahl der ausgegebenen Karten hat ebenfalls einen neuen Höchststand erreicht. Laut Klemens Wögerer, Geschäftsführer der NÖ-CARD, sind derzeit rund 240.800 Karten im Umlauf, damit wurde der bisherige Saisonrekord bereits übertroffen. Während der Sommerferien wurde jede CARD durchschnittlich 2,7-mal genutzt. Besonders stark profitiert haben Freibäder und Bergbahnen: "Aufgrund der Wetterlage konnten sich vor allem Freibäder mit plus 20 Prozent und Bergbahnen mit einem Plus von 16 Prozent bei den Besuchen freuen", berichtet Wögerer.

NÖ-CARD gilt noch bis Ende März

Die NÖ-CARD 2026/27 ist bis 31. März 2027 gültig. Zum Normalpreis kostet sie für Erwachsene 89 Euro, für Jugendliche von 6 bis 16 Jahren 48 Euro und für Kinder bis zum Alter von 6 Jahren überhaupt nichts. Wer eine alte Karte besitzt, kann diese um fünf Euro, Jugendliche um drei Euro, verbilligt verlängern lassen. Erhältlich ist die NÖ-CARD 2026/27 in der NÖ-CARD App, im Online-Shop, bei Trafiken in Niederösterreich und Wien, OMV-Tankstellen, in Raiffeisen-Bankstellen, bei vielen teilnehmenden Ausflugszielen sowie über die CARD-Hotline unter 01/535 05 05.