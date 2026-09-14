oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Religion

Stift Heiligenkreuz sucht neuen Administrator

Das prächtige und einmalige Stift Heiligenkreuz im Wienerwald.
© Stift Heiligenkreuz
Nach 16 Jahren ist Schluss: Abt Maximilian Heim räumt seinen Posten im Stift Heiligenkreuz (Bezirk Baden). Der Grund: gesundheitliche Probleme. Er selbst sagt, er wolle sein Amt "in jüngere Hände" legen. Ab heute Montag wählen die Mönche einen Nachfolger – vorerst nur auf Zeit.
OE24 auf Google bevorzugen

101 Mönche, eine Hochschule – und jede Menge Ärger

Heiligenkreuz ist keine gewöhnliche Klosteradresse: Mit 101 Mönchen die größte Mönchsgemeinschaft Westeuropas, dazu eine päpstliche Hochschule mit über 350 Theologie-Studierenden. Doch die letzten zwei Jahre unter Abt Maximilian liefen alles andere als ruhig.

Anonyme Briefe brachten schwere Vorwürfe gegen einen Pater und den Führungsstil des Stiftes ins Rollen. Sogar das Landeskriminalamt schaltete sich ein – wegen Drohungen gegen das Kloster.

Der Vatikan schickt seine Prüfer

Rom reagierte prompt: Im Juni 2025 ordnete der Vatikan eine apostolische Visitation an, die heuer im April abgeschlossen wurde. Ergebnis – zumindest inoffiziell: Die Vorwürfe erhärteten sich nicht. Trotzdem verordnete Rom dem Stift mehrere Hausaufgaben, darunter eine Neuausrichtung in theologischen und spirituellen Fragen.

Auch interessant

Soll unwiderstehlich machen: Dieses Männerparfum geht gerade viral

Katze gequält und mit Rohrzange getötet

25 Jahre Jugend:info NÖ: Hilfe für junge Menschen

Nur ein "Übergangs-Chef" für drei Jahre

Jetzt ist der Weg frei für die Neuwahl. 84 Mönche sind stimmberechtigt, der Wahlvorgang zieht sich über mehrere Tage. Gewählt wird aber kein vollwertiger Abt, sondern zunächst nur ein Administrator – auf Anweisung des Vatikans. Der Grund: Mehr als ein Drittel der wahlberechtigten Mönche hat noch nie zuvor an einer Abtwahl teilgenommen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Meilenstein für NÖ-Frauen: 100. Bürgermeisterin im Amt!

25 Jahre Jugend:info NÖ: Hilfe für junge Menschen

Jetzt auch Masern-Erkrankung in Tirol

Schwere Vorwürfe: Betrugsverdacht in der Formel 1

Beckham gründet eigenes "Soccer"-Team

Jugend-Gang verprügelte Teenie (13) vor Eishalle

Regierungsabsagen für Notarzt-Bürgerdialog

Stift Heiligenkreuz sucht neuen Administrator

Wohnen als Luxus: immer mehr brauchen Nothilfe

Labour-Chef Corbyn unterstützt zweites Referendum