Katze gequält und mit Rohrzange erschlagen

Der mutmaßliche Tierquäler sitzt bereits in Haft.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Tod eines roten Katers in Brixen im Thale sorgte in diesem Jahr für Aufsehen. Die Beteiligten hatten das Tier mit einem Bolzenschussgerät und einer Schneeschaufel getötet.

Nun soll es in Rechnitz im Bezirk Oberwart zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein. Ein 35-jähriger Mann soll seine Katze mit einer Rohrzange getötet haben. Zwei Personen meldeten den Vorfall bei der Polizei. Der Verdächtige soll anschließend noch versucht haben, den Kopf des bereits verendeten Tieres mit einem Spaten abzutrennen.

Videos führen zur Festnahme

Der Fall kam am Sonntag gegen 13.55 Uhr ins Rollen. Die Zeugen übergaben der Polizei Videos und Fotos, die der Beschuldigte selbst aufgenommen haben soll. Darauf war die Tat zu sehen. Die Beamten fuhren daraufhin zur Wohnung des 35-Jährigen.

Er räumte die Tötung der Katze ein und wurde festgenommen. Ein Alkotest verlief positiv. Der Mann zeigte den Polizisten außerdem die verwendete Rohrzange, den Spaten und die Stelle, an der er die Katze vergraben hatte. Das Tier wurde aus einem Garten geborgen und dem Veterinäramt übergeben. Die Werkzeuge wurden sichergestellt, DNA-Spuren gesichert.

Weitere Ermittlungen laufen

Auch weitere Tiere des Mannes wurden kontrolliert. Bei Enten und Hühnern konnten zunächst keine Verletzungen festgestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde die Verhängung der Untersuchungshaft beantragt. Der Beschuldigte kam in die Justizanstalt Eisenstadt. Zudem wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.