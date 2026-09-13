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Achtfachjackpot geknackt: Drei Lotto-Spieler gewinnen jeweils 3,64 Millionen Euro

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Der Achtfachjackpot ist geknackt! Gleich drei Lotto-Spielteilnehmer haben mit ihren sechs Richtigen abgeräumt und dürfen sich jeweils über mehr als 3,6 Millionen Euro freuen.
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Die sechs richtigen Zahlen lauteten 2, 7, 11, 16, 34 und 42. Gleich drei Spielteilnehmer konnten damit den Achtfachjackpot knacken.

Jeder der drei Sechser ist exakt 3.640.038,40 Euro wert. Die Gewinner kommen aus Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland.

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Ein Gewinn per Quicktipp

In Niederösterreich und der Steiermark wurden die sechs Richtigen jeweils auf einem Normalschein angekreuzt. Der dritte Sechser im Burgenland gelang hingegen mit einem Quicktipp.

Damit ist auch der zweite Achtfachjackpot in der 40-jährigen Geschichte von Lotto geknackt – diesmal allerdings mit gleich drei Gewinnern.

Millionen-Tipps für den Jackpot

Für die Ziehung wurden insgesamt rund 8,3 Millionen Tipps abgegeben. Damit erreichte die Gewinnsumme knapp die erwarteten rund 11 Millionen Euro.

Für die drei Gewinner bedeutet das nun einen Lotto-Geldsegen von jeweils mehr als 3,6 Millionen Euro.

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