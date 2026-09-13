Paragleiter (21) bei Flugversuch abgestürzt

Der Gleitschirm drehte sich und klappte zusammen.

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Ein 21-jähriger Paragleiter ist am Samstagnachmittag bei Obertrum am See (Flachgau) aus einer Höhe von fünf bis zehn Metern abgestürzt. Laut Polizei unternahm der Mann mit seinem Gleitschirm einen Flugversuch auf einem kleinen Wiesenhang. Während der nur wenige Sekunden dauernden Flugphase drehte sich der Gleitschirm ein und klappte zusammen. Der verunfallte Pilot wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Uniklinikum Salzburg geflogen.

Ebenfalls schwer verletzt wurde eine 35-jährige Paragleiterin in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land). Sie war am Sonntag auf der Kaserstatt Alm gestartet. Unmittelbar nach dem Abheben geriet sie laut Polizei in eine starke Windböe. Durch diese wurde sie abgetrieben und prallte in weiterer Folge mit den Füßen gegen einen Stein. Sie erlitt schwere Verletzungen am linken Bein und wurde mit dem Helikopter in das Krankenhaus Hall in Tirol geflogen.