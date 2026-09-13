Aufregung in der Seestadt: Häusl-Wurf sorgt für Lacher

Das Klo mit blauem Deckel wurde einfach am Gehsteig entsorgt.

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In der Wiener Seestadt sorgte am Samstagnachmittag eine herrenlose Kloschüssel am Gehsteig für Aufregung, aber vor allem für Lacher. Ein Passant fotografierte das kaputte Häusl auf der Maria Tusch Straße nahe Ilse Arlt Straße und postete das skurrile Bild direkt in einer Facebook-Nachbarschaftsgruppe mit den Worten "Eine Bereicherung für die Kunstszene der Seestadt".

Das innen verdreckte WC mit hellblauem Klositz- und - deckel dürfte aus dem Fenster oder vom Balkon geworfen worden sein. Offiziell bestätigt wurde das allerdings nicht.

In der Nachbarschaft war jedenfalls ein lauter Knall zu hören. "Direkt vor meinem Balkon. Hab am Nachmittag nur einen Rumms gehört", so ein Anwohner, der den Beitrag kommentierte.

"Da wollte niemand die Schüssel putzen"

Der Häusl-Wurf sorgt in der Seestadt für Schmunzeln: "Da wollte niemand die Schüssel putzen", lautet einer der vielen Kommentare zu dem Foto. "Das ist ja mal richtig zum Sch...", schreibt eine Userin. "Aktionismus, erinnert mich an die 68er Jahre", so ein weiterer Anwohner.

Zum Glück dürfte bei der Wurf-Aktion der etwas anderen Art niemand verletzt worden sein. Warum das WC mit blauem Sitz überhaupt entsorgt wurde, bleibt weiterhin ein Rätsel.