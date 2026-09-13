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Familie verlor alles

Haus in Vollbrand: Hund aus Flammeninferno gerettet

Der Familienhund wurde aus dem Haus gerettet.
© FF Fohnsdorf
Bei einem Feuer in Fohnsdorf, brannte ein Einfamilienhaus komplett ab. Die Familie steht vor dem Nichts
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Dramatische Szenen am Samstagmittag in Fohnsdorf im Bezirk Murtal: Ein Einfamilienhaus geriet in Brand und stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vollständig in Flammen. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude – für sie bestand damit zum Glück keine akute Gefahr.

75 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen

Insgesamt 75 Einsatzkräfte rückten an, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Besonders wichtig: Die Helfer konnten verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Häuser übergriff. Das betroffene Gebäude wurde durch den Brand allerdings völlig zerstört. Während der anschließenden Nachlöscharbeiten kam es dann zu einer überraschenden Rettung.

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Vermisster Familienhund lebt!

Im ausgebrannten Haus suchten die Einsatzkräfte nach dem vermissten Familienhund. Schließlich die große Erleichterung: Das Tier wurde lebend entdeckt und konnte gerettet werden. Damit endete der dramatische Einsatz trotz des schweren Sachschadens zumindest mit einem glücklichen Moment für die Familie. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst nicht bekannt.

Die Familie hat bei dem Brand alles verloren. Derzeit sammelt der
Elternverein Dietersdorf Geld- und Sachspenden.

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