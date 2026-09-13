20-jähriger Schütze
Schüsse bei Hochzeit: Polizei stellte Waffe sicher
Bei einer Hochzeitsfeier in Wien soll die Stimmung völlig aus dem Ruder gelaufen sein. Am Samstag um 10:25 Uhr soll ein 20-Jähriger in der Coulombgasse in Floridsdorf als Beifahrer eines Autos mit einer Schreckschusswaffe dreimal in die Luft geschossen haben. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei.
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Waffenverbot sorgt für Ärger
Die Beamten konnten kurz darauf einen 18-Jährigen als Besitzer der Waffe ausforschen. Besonders brisant: Gegen den mutmaßlichen Schützen besteht bereits ein behördliches Waffenverbot. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Außerdem fanden Polizisten drei Hülsen auf der Straße und nahmen auch diese an sich.
Mehrere Anzeigen folgen
Für beide Männer hat der Vorfall rechtliche Folgen. Der 20-Jährige wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Gegen den Schützen und den 18-jährigen Waffenbesitzer wurden zudem weitere Verwaltungsübertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Sicherheitspolizeigesetz angezeigt. Nun sind die weiteren rechtlichen Schritte abzuwarten.
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