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ÖBB-Panne

Zug blieb in Tunnel stecken: 11 Passagiere evakuiert

© ÖBB/Archiv
Ein technischer Defekt sorgte für den Zwischenfall.
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Schreckmoment auf der Karwendelbahn: Gegen 1.30 Uhr blieb am Sonntag ein Triebwagen auf der Fahrt von Mittenwald Richtung Innsbruck im Martinswandtunnel wegen eines technischen Defekts stehen. An Bord befanden sich 11 Personen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Zirl evakuierte die Fahrgäste sicher aus dem Tunnel.

Einsatzkräfte rücken aus

Für die Evakuierung standen 15 Feuerwehrleute der FFW Zirl im Einsatz. Auch die ÖBB-Einsatzleitung und die Polizei Zirl waren vor Ort. Der defekte Triebwagen wurde anschließend von der ÖBB abgeschleppt. Während des Einsatzes war die Karwendelbahnstrecke vorübergehend nicht befahrbar.

Strecke war bald wieder frei

Gegen 6 Uhr war der Einsatz beendet und die Strecke wieder frei. Für die 11 Personen ging der nächtliche Zwischenfall damit glimpflich aus. Trotz der Panne gab es keine Verletzten. Größere Auswirkungen auf den Bahnverkehr konnten nach der Bergung verhindert werden.

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