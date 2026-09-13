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Alarm in Kroatien

Flammen-Hölle: 500 Menschen vor Waldbrand evakuiert

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Windböen heizen Waldbrand in Kalifornien an
© apa
Wegen eines Waldbrands sind auf der kroatischen Insel Brač etwa 500 Menschen in Sicherheit gebracht worden.
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Die Behörden ordneten in der Nacht auf Sonntag erste Evakuierungen an, als sich die von starkem Wind angefachten Flammen Wohnhäusern im Ort Milna im Westen der Insel näherten. Inzwischen erfasste das Feuer laut der kroatischen Nachrichtenagentur HINA rund 3.500 Hektar Kiefernwald und Buschland. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer.

"Der Wind weht immer noch, aber ich denke, wir haben gute Chancen, das Feuer bis zum Ende des Tages unter Kontrolle zu bringen", zitierte HINA den Feuerwehrchef Nikola Martinić Dragan. Mehr als 220 Feuerwehrleute waren die ganze Nacht im Einsatz, am Sonntag kamen vier Löschflugzeuge hinzu.

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An den Evakuierungen waren auch mehrere Schiffe beteiligt. Die Schiffe vom Hafenamt, von der Wasserschutzpolizei und von Privatleuten holten Einwohner und Touristen aus den von den Flammen bedrohten Gebieten bei Milna.

Brač gehört zu den größten Adria-Inseln und liegt vor der Stadt Split. Die Insel ist wegen ihrer Sandstrände ein beliebtes Urlaubsziel.

Kroatien hatte in diesem Sommer wie große Teile Europas unter Hitze und Trockenheit gelitten. Der vom Menschen verursachte Klimawandel sorgt nach Einschätzung von Wissenschaftern für längere Hitzewellen und Dürren. Diese trocknen die Vegetation aus und begünstigen so Waldbrände.

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