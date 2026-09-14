Streit unter Nachbarn:  Mann mit Messer attackiert

Ein 23-Jähriger ging zuerst auf einen Pensionisten los und attackierte danach einen 20-Jährigen mit einem Messer.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In Eisenstadt ist ein Streit zwischen Hausparteien in der Nacht gleich zweimal eskaliert. Gegen 2.27 Uhr soll ein 23-Jähriger einen Nachbarn (78) im Gang der Wohnanlage gestoßen haben. Der Pensionist stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und anschließend nach Hause gefahren.

Mit Brotmesser zugestochen

Nur rund eineinhalb Stunden später kam es erneut zu einem Vorfall. Ein weiterer Bewohner, 20 Jahre alt, gab an, vom 23-Jährigen zunächst bedroht und danach mit einem Brotmesser am Daumen verletzt worden zu sein. Hintergrund soll eine verweigerte Zigarette gewesen sein. Der Verletzte lehnte eine Behandlung durch die Rettung ab.

Festnahme nach Vorfällen

Für den 23-Jährigen hatte die Nacht schließlich Konsequenzen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde er festgenommen. Zusätzlich wurden gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen zu den beiden Vorfällen laufen.