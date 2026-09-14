oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Zwei Verletzte

Streit unter Nachbarn:  Mann mit Messer attackiert

Die Nachbarn waren im Gang aufeinandergestoßen.
© Getty Images/Symbolbild
Ein 23-Jähriger ging zuerst auf einen Pensionisten los und attackierte danach einen 20-Jährigen mit einem Messer.
OE24 auf Google bevorzugen

In Eisenstadt ist ein Streit zwischen Hausparteien in der Nacht gleich zweimal eskaliert. Gegen 2.27 Uhr soll ein 23-Jähriger einen Nachbarn (78) im Gang der Wohnanlage gestoßen haben. Der Pensionist stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und anschließend nach Hause gefahren.

Mit Brotmesser zugestochen

Nur rund eineinhalb Stunden später kam es erneut zu einem Vorfall. Ein weiterer Bewohner, 20 Jahre alt, gab an, vom 23-Jährigen zunächst bedroht und danach mit einem Brotmesser am Daumen verletzt worden zu sein. Hintergrund soll eine verweigerte Zigarette gewesen sein. Der Verletzte lehnte eine Behandlung durch die Rettung ab.

Auch interessant

SPÖ-Politiker auf allen Social-Media-Plattformen gesperrt

Preis-Irrsinn am Oktoberfest: 27,50 Euro für Kaiserschmarrn

Steirische Polizei wird mit Video zum Social-Media-Hit

Festnahme nach Vorfällen

Für den 23-Jährigen hatte die Nacht schließlich Konsequenzen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde er festgenommen. Zusätzlich wurden gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen zu den beiden Vorfällen laufen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Streit unter Nachbarn:  Mann mit Messer attackiert

DIESE neuen Regeln gelten ab dem neuen Schuljahr

Wiener (16) nach Sprung mit Bike schwer verletzt

HIER erhöhen sich die Öffi-Preise

Achtfachjackpot geknackt: Drei Lotto-Spieler gewinnen jeweils 3,64 Millionen Euro

Katze gequält und mit Rohrzange getötet

Bei Kontrolle: Lenker raste auf Polizistin zu

"Ewiges Eis" verschwindet: Tiroler Gletscher wird zum Schmelzwassersee

Hipp-Erpresser: U-Haft für Tatverdächtigen verlängert

Spar-Hammer im ORF: "ZiB Magazin" wird eingestellt