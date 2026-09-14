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Mega-Jackpot

111-Millionen-Euro-Gewinner äußert ersten Wunsch

© Getty Images
Der Glückspilz aus Salzburg hat sich gemeldet.
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Wie berichtet, hat ein Spielteilnehmer aus Salzburg am Freitag bei der Euromillionen-Ziehung 111,5 Millionen Euro gewonnen. Wie die Österreichischen Lotterien mitteilten, hat sich der Glückspilz bereits gemeldet und ließ sich von den Lotterien bestätigen, dass sein Wettschein wirklich gewonnen hat.

Hochgewinnerbetreuer

Der Salzburger äußerte zudem den Wunsch, den Hochgewinnerbetreuer zu treffen.  Dabei handelt es sich um eine spezielle Ansprechperson für Menschen, die in einem Lotteriespiel hohe Summen gewonnen haben. Seine Hauptaufgabe ist es, den Gewinner in der oft überwältigenden Zeit nach einem Gewinn zur Seite zu stehen. Er hilft dabei, erste wichtige Entscheidungen zu treffen, gibt Tipps zum Umgang mit dem Gewinn und unterstützt bei organisatorischen Fragen wie der Gewinnauszahlung.

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Exakt 111.516.282 Euro beträgt der Gewinn. Dabei handelt es sich erst um den dritten dreistelligen Millionengewinn in Österreich und damit auch den dritthöchsten Gewinn in der 40-jährigen Geschichte der Österreichischen Lotterien.

Der Gewinn war zudem der erste Europot-Gewinn seit rund eineinhalb Jahren in Österreich. Damals, im März 2025, sei einem win2day-User der absolute Rekordgewinn von 250 Millionen Euro gelungen. An zweiter Stelle der österreichischen Hochgewinnstatistik liegt jener win2day-User, der im Dezember 2023 exakt 240 Millionen Euro gewonnen hatte. Insgesamt war es das 20. Mal, dass der Europot in Österreich geknackt wurde.

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