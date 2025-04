FIFA ändert Spielregeln: Stoppuhr für Torhüter & Kameras für Schiris

Die FIFA führt beim Klub-WM 2025 neue Regeln ein: Torhüter dürfen den Ball nur noch 8 Sekunden halten – sonst gibt's Eckball. Zudem werden Schiedsrichter erstmals mit Bodycams ausgestattet.

Die FIFA hat bedeutende Regeländerungen für den Fußball angekündigt, die bei der Klub-WM 2025 (14. Juni bis 13. Juli in den USA) erstmals getestet werden. Die wichtigste Neuerung betrifft Torhüter: Sie dürfen den Ball künftig maximal 8 Sekunden halten. Bei Überschreitung erhält der Gegner einen Eckball – statt wie bisher einen indirekten Freistoß.

Schiedsrichter mit Bodycams

Erstmals werden Schiedsrichter mit Körperkameras ausgestattet. FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina erklärte: "Die Aufnahmen bieten Zuschauern eine völlig neue Perspektive und helfen, Entscheidungen nachvollziehbar zu machen."

Warum die Änderungen?

Die 6-Sekunden-Regel für Torhüter wurde bisher kaum durchgesetzt. Die neue, strengere Variante soll Zeitverzögerungen reduzieren. Die Bodycams dienen der Transparenz und sollen die Arbeit der Unparteiischen dokumentieren.

Testphase vor weltweiter Einführung?

Sollten sich die Neuerungen beim Klub-WM-Turnier bewähren, könnten sie dauerhaft in die Spielregeln aufgenommen werden. Die FIFA bereitete Schiedsrichter in Seminaren in Zürich, Dubai und Buenos Aires vor.