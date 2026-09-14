Echte Herz-OP wird live im Museum gezeigt

So nah kommt man einer Herz-OP normalerweise nicht. Im Technischen Museum können Besucher einen echten Eingriff live aus der Klinik Floridsdorf mitverfolgen und bekommen dabei jeden Schritt erklärt.

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Eine reale Herzoperation auf der großen Leinwand verfolgen und dabei erfahren, was die Ärzte gerade tun. Das Technische Museum Wien gewährt gemeinsam mit dem Wiener Gesundheitsverbund ungewöhnliche Einblicke in einen Operationssaal. Der Eingriff wird live aus der Klinik Floridsdorf übertragen.

Am 22. September führt Martin Grabenwöger mit seinem interdisziplinären Team eine Herzklappenoperation durch. Von 13 bis 18 Uhr können Besucher im Festsaal des Museums auf einem Großbildschirm mitverfolgen, wie der Eingriff abläuft. Die einzelnen Operationsschritte werden dabei verständlich erklärt und live moderiert. Im Anschluss können Fragen an die Experten gestellt werden.

"Notwendige herzchirurgische Eingriffe verbessern die Lebensqualität der Patienten erheblich. Wir möchten transparente Einblicke in moderne Herzchirurgie liefern und dadurch Ängste abbauen", sagt Martin Grabenwöger, Vorstand der Herz- und Gefäßchirurgie der Klinik Floridsdorf.

Nichts für schwache Nerven

Bei der Übertragung handelt es sich nicht um eine Aufzeichnung oder Simulation. Zu sehen ist eine reale Operation am offenen Herzen. Das Museum weist deshalb ausdrücklich auf die sensiblen Bilder hin. Zur Live-Übertragung sind Besucher erst ab 13 Jahren zugelassen.

Begleitet wird die Herz-OP von einem umfangreichen Programm. Von 10 bis 17.30 Uhr können Besucher in einer interaktiven Herz-Gesundheitsstraße mehr über Vorsorge, Bewegung, Ernährung, Erste Hilfe, mentale Gesundheit und moderne Medizintechnik erfahren. Vor Ort besteht auch die Möglichkeit, gemeinsam mit einem Kardiologen die Halsschlagader mit einem Ultraschallgerät untersuchen zu lassen.

Digitaler Blick in den Körper

Mit Hilfe neuer Technologien ermöglicht der "Anatomage Tisch" im Technischen Museum, den menschlichen Körper Schicht für Schicht digital sichtbar zu machen. Führungen sind um 13.30, 14.45 und 15.15 Uhr geplant und dauern jeweils rund 15 Minuten.

Mit einem Museumsticket ist der Zugang zum Event ohne zusätzliche Kosten möglich. Jugendliche unter 19 Jahren haben freien Eintritt ins Museum.