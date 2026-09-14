oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

16. - 28. September

"La Calisto": Opern-Zauber im Theater an der Wien

OR
von
Drei Männer in Ziegenkostümen und Hörnern spielen auf einer Theaterbühne.
© MATTHIAS_BAUS
Mit einer opulenten Neuinszenierung von Francesco Cavallis Barockoper "La Calisto" startet das Theater an der Wien in die neue Saison und verspricht ein außergewöhnliches Spektakel zwischen Himmel, Erde und Sternenwelt.
OE24 auf Google bevorzugen

Diese Oper ist alles andere als ein angestaubter Kulturbesuch: In "La Calisto" treffen Götter, Nymphen und sagenhafte Wesen aufeinander, während Liebe, Eifersucht und Machtkämpfe die Schicksale der Figuren bestimmen. Im Mittelpunkt des Geschehens steht die Nymphe Calisto, die ungewollt in ein gefährliches Spiel göttlicher Begierden gerät und dafür einen hohen Preis bezahlt.

Frau auf einer Bühne mit leuchtenden, roten, konzentrischen Kreisen im Hintergrund.
La Calisto © MATTHIAS_BAUS

Auch interessant

Rechts gegen Links: Wahlkrimi in Schweden

Kühbauer wütet über nächsten VAR-Skandal

Meilenstein für NÖ-Frauen: 100. Bürgermeisterin im Amt!

Regisseur Stefan Herheim verwandelt die Geschichte gemeinsam mit Dirigentin Christina Pluhar und dem Ensemble L'Arpeggiata in ein fantasievolles Zaubertheater. Die Inszenierung verbindet barocke Sinnlichkeit mit starken Bildern, Musik und Tanz zu einem mitreißenden Gesamterlebnis. Angeführt wird das hochkarätige Ensemble von Sopranistin Vera-Lotte Boecker, unterstützt von einer internationalen Sängerriege.

Tänzer in Ziegenkostümen posieren dramatisch auf einer Bühne mit blauer, leuchtender Kulisse.
La Calisto © MATTHIAS_BAUS

Vom 16. bis 28. September wird das traditionsreiche Haus an der Wien zur Bühne für große Emotionen und zeitlose Fragen: Wie weit darf Macht gehen? Wer trägt die Folgen von Verführung und Manipulation? "La Calisto" liefert darauf keine einfachen Antworten, sorgt aber mit Witz, Gefühl und faszinierenden Bildern für einen Opernabend, der lange nachwirkt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Impfgegner stürmten Foyer von TV-Sender in London

Echte Herz-OP wird live im Museum gezeigt

"La Calisto": Opern-Zauber im Theater an der Wien

Streit wegen Finanzagentur zwischen Grünen und ÖVP

Kohl hat sich CERA selbst injiziert

"Hitze zu stark": Heuer kein neuer Bäder-Rekord

Radweg-Pläne bringen Protest ins Rollen

Café Hummel fürchtet 30 Prozent weniger Umsatz

Sellner-Chats mit Kickls rechter Hand

2.500 Euro Pension für den Papst