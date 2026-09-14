"La Calisto": Opern-Zauber im Theater an der Wien

Mit einer opulenten Neuinszenierung von Francesco Cavallis Barockoper "La Calisto" startet das Theater an der Wien in die neue Saison und verspricht ein außergewöhnliches Spektakel zwischen Himmel, Erde und Sternenwelt.

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Diese Oper ist alles andere als ein angestaubter Kulturbesuch: In "La Calisto" treffen Götter, Nymphen und sagenhafte Wesen aufeinander, während Liebe, Eifersucht und Machtkämpfe die Schicksale der Figuren bestimmen. Im Mittelpunkt des Geschehens steht die Nymphe Calisto, die ungewollt in ein gefährliches Spiel göttlicher Begierden gerät und dafür einen hohen Preis bezahlt.

La Calisto © MATTHIAS_BAUS

Regisseur Stefan Herheim verwandelt die Geschichte gemeinsam mit Dirigentin Christina Pluhar und dem Ensemble L'Arpeggiata in ein fantasievolles Zaubertheater. Die Inszenierung verbindet barocke Sinnlichkeit mit starken Bildern, Musik und Tanz zu einem mitreißenden Gesamterlebnis. Angeführt wird das hochkarätige Ensemble von Sopranistin Vera-Lotte Boecker, unterstützt von einer internationalen Sängerriege.

La Calisto © MATTHIAS_BAUS

Vom 16. bis 28. September wird das traditionsreiche Haus an der Wien zur Bühne für große Emotionen und zeitlose Fragen: Wie weit darf Macht gehen? Wer trägt die Folgen von Verführung und Manipulation? "La Calisto" liefert darauf keine einfachen Antworten, sorgt aber mit Witz, Gefühl und faszinierenden Bildern für einen Opernabend, der lange nachwirkt.