Wien Energie: Sonnenstrom schießt auf neues Hoch

Wien Energie hat in den Sommermonaten einen neuen Rekord bei der Erzeugung von Sonnenenergie erzielt und zeigt damit, wie stark der Ausbau von Photovoltaik und Stromspeichern inzwischen vorangeschritten ist.

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Mehr als 550 Photovoltaik-Anlagen lieferten zwischen Mai und August rund 205.000 Megawattstunden Ökostrom. Damit konnte rechnerisch der Jahresbedarf von über 100.000 Wiener Durchschnittshaushalten gedeckt werden. Der starke Ausbau der Sonnenkraft durch Wien Energie macht sich damit immer deutlicher im Stadtgebiet bemerkbar.

Die Freiflächenanlage in der Schafflerhofstraße. © Wien Energie GmbH

Innerhalb von nur zwölf Monaten hat Wien Energie gemeinsam mit ImWind die installierte Photovoltaik-Leistung von rund 200 auf mehr als 380 Megawatt gesteigert. Die Kapazität wurde damit nahezu verdoppelt. Das Tempo soll hoch bleiben: Noch heuer peilt das Unternehmen die Marke von 400 Megawatt an und will den Anteil erneuerbarer Energie weiter ankurbeln.

Der Second-Life-Batteriespeicher in Liesing. © Wien Energie GmbH

Parallel zum Ausbau der Solaranlagen investiert Wien Energie verstärkt in Speicherlösungen. In der Rosiwalgasse in Liesing nahm Ende Juli Österreichs größter Second-Life-Batteriespeicher den Betrieb auf. 400 ehemalige E-Auto-Batterien speichern dort den erzeugten Sonnenstrom. Auch bei der großen Freiflächenanlage in der Schafflerhofstraße sorgt ein Batteriespeicher dafür, dass überschüssiger Solarstrom später wieder ins Netz eingespeist werden kann.