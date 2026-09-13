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14.-16. September

Vorhang auf für Wiens "Independent Film Festival"

Nikolai Uzelac
von
Menschen sitzen in einem Kinosaal beim Vienna Independent Film Festival, zwei Männer stehen vorne.
© Vienna Independent Film Festival
Beim VIFF treffen preisgekrönte Produktionen, Independent-Filme und Nachwuchs-Hoffnungen aufeinander, die in den großen Kinoketten kaum (noch) zu sehen sind. Wer also die Magie des unabhängigen Kinos hautnah erleben möchte, ist hier goldrichtig.
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Drei Tage lang wird die Bundeshauptstadt wieder zum Hotspot für Filmliebhaber aus aller Welt, wenn von 14. bis 16. September das Vienna Independent Film Festival (VIFF) über die Bühne geht. Außergewöhnliche Geschichten, große Gefühle und jede Menge Überraschungsmomente flimmern über die Leinwände im GO!Wien Café, CineCenter, Hotel Motel One (Coffee Bar) und Filmmuseum Wien - und sorgen für Bilder, die noch lange nach dem Abspann den Köpfen des Publikums bleiben.

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Wer also genug von immer gleichen Blockbustern hat, dürfte hier voll auf seine Kosten kommen. Das Festival legt seinen Fokus bewusst auf unabhängige Produktionen, frische Ideen und Evergreens. Gezeigt werden unter anderem Werke aus aller Herren Länder, die oftmals nie den Weg in die großen Kinoketten finden.

Neben den eigentlichen Filmvorführungen stehen auch Treffen mit Filmschaffenden, Branchenvertretern und anregende Veranstaltungen auf dem Programm. Höhepunkt des Festivals ist die Verleihung der "Golden Sphinx", mit der besonders herausragende Produktionen ausgezeichnet werden. Das VIFF versteht sich nicht zuletzt als Sprungbrett für neue Talente, denen damit eine internationale Bühne geboten wird.

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