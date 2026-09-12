"Driving Days" gehen heute in die zweite Runde

Die Driving Days sind zurück im Westfield Donau Zentrum und bringen zwei Tage voller Innovation, Design und moderner Mobilität in den Shopping-Tempel.

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Autofans hatten am ersten Tag der "Driving Days" im Westfield Donau Zentrum einiges zu entdecken. Zwischen glänzendem Lack, neuen Cockpits und moderner Fahrzeugtechnik standen vor allem die neuesten Modelle im Mittelpunkt. Besucher nutzten die Gelegenheit, sich die Autos aus nächster Nähe anzusehen, Platz zu nehmen und sich direkt bei den Händlern über Ausstattung, Antrieb und Finanzierung zu informieren.

Große Markenvielfalt

Die Auswahl reicht dabei vom kompakten City-Car bis zum leistungsstarken Elektrofahrzeug. Auto Stahl zeigt aktuelle Fahrzeuge von Volvo, Mazda, KIA und Honda, MVC Motor ist mit Modellen von Ford, Fiat, Alfa Romeo und Peugeot vertreten. Beim Autohaus Auto Wien Mitte stehen ebenfalls neue KIA-Modelle bereit. BYD Steiner präsentiert aktuelle Fahrzeuge des chinesischen Herstellers, während die AV Hall Modelle von Mercedes zeigt.

Besonders Elektro- und Hybridautos zogen beim Auftakt die Blicke auf sich. Wer sich bereits mit einem Autowechsel beschäftigt, konnte vor Ort Modelle vergleichen und Fragen zu Reichweite, Verbrauch oder unterschiedlichen Ausstattungsvarianten stellen.

Technik und Sicherheit im Fokus

Renommierte Autohäuser präsentieren ihre aktuellen Highlights. © Roman Fuhrich

Neben den Fahrzeugen selbst spielte auch die Technik eine große Rolle. Die Händler informierten über Notbremsassistenten, Spurhaltehilfen und intelligente Geschwindigkeitsassistenten. Auch die seit Juli geltenden zusätzlichen EU-Vorgaben für neu zugelassene Pkw waren Thema. Dazu zählen unter anderem weiterentwickelte Notbremssysteme, Warnsysteme bei Ablenkung sowie zusätzliche Funktionen zur Unterstützung beim Spurhalten. Informationen zu NCAP-Crashtests und weiteren Sicherheitsmerkmalen ergänzten das Angebot.

Auch Fragen rund um die Finanzierung beschäftigten viele Besucher. Angesichts hoher Preise und Kreditzinsen informierten die Aussteller über Leasing- und Kreditmöglichkeiten und darüber, welche Modelle für unterschiedliche Bedürfnisse infrage kommen.

Bezirkschef schaute vorbei

Unter die Besucher mischte sich am ersten Tag auch der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ). Er begutachtete die präsentierten Fahrzeuge und Neuheiten und machte sich selbst ein Bild vom Angebot der "Driving Days".

Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy und die Auto-Partner. © Roman Fuhrich

Nach dem Auftakt ist aber noch nicht Schluss. Die "Driving Days" laufen auch am Samstag im Westfield Donau Zentrum weiter. Autofans haben damit noch einmal Gelegenheit, die ausgestellten Modelle genauer unter die Lupe zu nehmen, sich beraten zu lassen und in den Fahrzeugen probezusitzen. Auch autonomes Fahren, vernetzte Systeme und neue Sicherheitstechnik bleiben dabei Thema.