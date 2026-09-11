Alt-Erlaa: Ikone des Wohnbaus feiert 50er

50 Jahre Wohnpark Alt-Erlaa wurden am Freitag mit einem Festakt gewürdigt. Zugleich schreitet die thermische Sanierung der Anlage mit 3.182 Wohnungen voran.

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Seit einem halben Jahrhundert prägt der Wohnpark Alt-Erlaa den 23. Bezirk. Am Freitag wurde das Jubiläum der von Architekt Harry Glück geplanten Anlage bei einem Festakt gefeiert. Gleichzeitig richtet sich der Blick bereits nach vorne, denn der Wohnpark mit rund 9.000 Bewohnern wird umfassend saniert und energetisch für die kommenden Jahrzehnte gerüstet.

Vorzeigeprojekt seit 50 Jahren

Mit der Eröffnung des Wohnparks Alt-Erlaa vor 50 Jahren entstand ein Wohnprojekt, das in vielerlei Hinsicht seiner Zeit voraus war. "Wohnen wie die Reichen, aber für alle“, war Glücks Devise. Freizeiteinrichtungen, Gesundheits- und Nahversorgung sowie eine gute öffentliche Anbindung wurden von Beginn an mitgedacht. Dazu kamen großzügige Grünflächen, private Terrassen und Balkone sowie zahlreiche Gemeinschaftseinrichtungen.

"Was damals gut gelungen ist, ist bis heute Vorbild moderner Stadtplanung. Die hohe Zufriedenheit mit über 90 Prozent gibt dem Projekt bis heute recht", so Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Mit der thermischen Sanierung und der Dekarbonisierung werde Alt-Erlaa nun für die nächsten Jahrzehnte weiterentwickelt.

Auch international gilt der Wohnpark als bekanntes Beispiel für sozialen Wohnbau. Viele Familien leben bereits seit Generationen in der Anlage. "Die Wohnzufriedenheit ist ungebrochen auf einem dermaßen hohen Niveau, dass mittlerweile Generationen von Familien den Wohnbau ihr Zuhause nennen", erklärt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ). Durch die Sanierung solle der Wohnpark auch künftig ein hochwertiger und leistbarer Wohnort bleiben.

Wohnpark prägt Liesing

Bezirksvorsteher Gerald Bischof, Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch, Autorin Uschi Korda, Bürgermeister Michael Ludwig und Moderator Andy Marek beim Festakt. © TBauer

Seit fünf Jahrzehnten ist Alt-Erlaa auch ein fixer Bestandteil des Bezirkslebens. Vereine, Initiativen und Gemeinschaftseinrichtungen haben dazu beigetragen, dass die große Anlage nicht als anonyme Siedlung wahrgenommen wird, sondern als eigener Wohn- und Lebensraum. "Die visionäre Planung von Architekt Harry Glück, das Engagement der Bewohnerinnen und Bewohner und die soziale Verantwortung des Bauträgers haben ihn zu einem Vorzeigeprojekt weit über die Grenzen Liesings hinaus gemacht", betont SPÖ-Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

3.182 Wohnungen werden saniert

Mit dem Jubiläum fällt auch der Start eines der größten thermischen Sanierungsprojekte Österreichs zusammen. Die GESIBA lässt insgesamt 3.182 Wohnungen in den Blöcken A, B und C umfassend sanieren. Fassaden und Dämmungen werden erneuert, zudem werden rund 24.000 Fenster sowie Terrassen- und Loggiatüren ausgetauscht. Insgesamt umfasst die Sanierungsfläche rund 103.000 Quadratmeter.

Ein wesentlicher Teil des Projekts ist die Umstellung der Energieversorgung. Dafür werden 780 Tiefensonden bis in rund 150 Meter Tiefe eingebracht, mit deren Hilfe künftig klimafreundlicher und effizienter geheizt und gekühlt werden soll. Der Heizwärmebedarf soll durch die Maßnahmen um rund 50 Prozent sinken.

"Wir feiern heute 50 Jahre Alt-Erlaa und gleichzeitig legen wir den Grundstein für die nächsten 50 Jahre", hält AEAG-Vorstand Paul Steurer fest. Ziel sei es, die besonderen Qualitäten des Wohnparks zu bewahren und gleichzeitig dort zu investieren, wo eine Weiterentwicklung notwendig ist.

Fertigstellung bis Ende 2028

Bis Ende 2028 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Damit soll der Wohnpark künftig nicht nur deutlich weniger Energie benötigen, sondern auch langfristig als leistbarer Wohnstandort attraktiv bleiben. Alt-Erlaa stand schon bei seiner Errichtung für ein neues Verständnis von sozialem Wohnbau. Mit der Sanierung soll dieses Konzept nun an die Anforderungen der kommenden Jahrzehnte angepasst werden.