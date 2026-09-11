Herbstpfoten-Markt
Hunde-Party in Hernals: Paradies für Vierbeiner
Beim Herbstpfoten-Markt des Vereins Hundewohl verwandelt sich der Platz an der Alszeile am kommenden Samstag (12. September) von 10 bis 17 Uhr in einen Hotspot für Hundebesitzer und ihre tierischen Begleiter. Insgesamt 13 heimische Aussteller präsentieren dort ihre Produkte und Dienstleistungen rund um den Hund. Die Palette erstreckt sich von Hundezubehör und Accessoires über Futterstationen mit Bio-Leckerlis bis hin zu Fotografien vor Ort.
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Neben den aufwendig aufbereiteten Verkaufsständen warten mehrere Programmpunkte auf die Besucher. So können Hunde bei einer Fotostation mit herbstlicher Kulisse abgelichtet werden. Außerdem werden vor Ort individuelle Tierporträts per Hand angefertigt. Während der Veranstaltung sammelt der Verein Hundewohl auch Futter- und Sachspenden für Hunde und Katzen. Diese kommen später kleineren Tierschutzorganisationen - wie Train of Hope - zugute. Der Eintritt zum Markt ist kostenlos, Hunde sind - wie könnte es auch anders sein? - ausdrücklich erwünscht.
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