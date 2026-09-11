Wenn zwei Kia PV5 zum Center Court werden

Mitten in Wien fordert Kristina Worseg Tennislegende Jürgen Melzer heraus – furioser Auftakt zum Davis Cup Österreich gegen Belgien. Kia ist exklusiver Mobilitätspartner des bevorstehenden Kracher-Duells in Wien.

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Donnerstagvormittag, Karlskirche, Wien – Anpfiff mitten im Herzen der Stadt: Zwei Kia PV5 rollen an, die Heckklappen fliegen auf, ein Tennisnetz wird gespannt – fertig ist der spontanste Center Court, den Wien je gesehen hat. Sekunden später knallen die ersten Bälle übers Netz.

Dynamisches Match zwischen den Kia-Autos. © Kia Austria

Am Aufschlag: Jürgen Melzer, österreichische Tennislegende, Ex-Weltranglistenachter, ÖTV-Sportdirektor und Davis-Cup-Kapitän. Ihm gegenüber: Kristina Worseg, Zahnärztin, Tennis-Fighterin mit Leidenschaft und Kia EV-Pilotin. Ein Match, das es in dieser Form wohl nur mitten in Wien geben kann.

Dann der Coup

Mitten im Ballwechsel dreht sich Melzer blitzschnell um und knallt den Ball quer durch den Kia PV5 – von einer offenen Schiebetür zur anderen. Auf der anderen Seite taucht Neil Oberleitner auf, lobt den Ball übers Dach des Vans und schnappt sich seinen Doppelpartner-Platz an Melzers Seite. Der ÖTV-Doppelspezialist feiert damit sein Debüt im KURIER Austria Davis Cup Team – standesgemäß spektakulär.

Großes Tennis mit Kia-Beteiligung vor der Karlskirche. © Kia Austria

Passantinnen und Passanten bleiben stehen, zücken die Handys, feuern an. Für ein paar magische Minuten wird der Karlsplatz zur Tennisarena – und der Kia PV5 zum heimlichen Star des Spiels. Wer am Ende gewonnen hat? Nebensache. Die Show gehörte dem Auto.

Melzer kampfeslustig / Kia macht Lust auf das große Duell

"Der Davis Cup lebt von Energie, Emotion und echtem Teamgeist. Kia bringt genau dieses Gefühl heute mitten nach Wien – und macht Lust auf das große Duell nächste Woche", sagt Jürgen Melzer kampfeslustig.

"Kia ist für mich die perfekte Kombination aus sportlicher, moderner Eleganz und cooler Technik. Und ganz gleich, ob Kinder, Sportausrüstung, Urlaubsgepäck oder der große Einkauf mitkommen: Es geht sich immer alles aus", sagt Kristina Worseg.

Runde zwei folgte auf der Trabrennbahn in der Wiener Krieau: Zu Kristina Worseg, Jürgen Melzer und Neil Oberleitner gesellt sich dort noch ein weiterer Aufschlag-Enthusiast – Kia-Austria-Geschäftsführer Harald Hölzl mischt im außergewöhnlichen Doppel mit.

Nach 18 Jahren zurück in Wien – und Kia mittendrin

Die spektakuläre Straßen-Session ist der Auftakt zum Davis-Cup-Kracher zwischen Österreich und Belgien am 18. und 19. September beim Wiener Athletiksport Club im Prater. Nach 18 Jahren Pause kehrt der traditionsreiche Bewerb endlich wieder nach Wien zurück – und die Stadt fiebert bereits mit.

An zwei Tagen stehen bis zu fünf Matches auf dem Programm. Zwei große Tennisnationen, ein Prater voller Spannung: Emotion, Teamgeist und Sport auf höchstem Niveau sind garantiert.

Kia ist als exklusiver Mobilitätspartner ...

... und zwar mittendrin statt nur dabei. Besucherinnen und Besucher können an beiden Tagen die aktuellen elektrischen Kia-Modelle live erleben und selbst Probe fahren.

"Eine Partnerschaft ist für uns dann stark, wenn sie über reine Logo-Präsenz hinausgeht. Deshalb bringen wir den Davis Cup schon vor dem ersten Aufschlag zu den Menschen – überraschend, unmittelbar und mitten in Wien", sagt Christine Heeger, General Manager Marketing bei Kia Austria.

Davis Cup Österreich gegen Belgien

18. und 19. September 2026 Wiener Athletiksport Club im Wiener Prater Testfahrten mit aktuellen elektrischen Kia-Modellen an beiden Veranstaltungstagen möglich