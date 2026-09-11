Klassische Musik: »Last Night of The Proms 2026

Es ist das Musikfest schlechthin, die „Last Night of the Proms“. 2020 mussten die Gäste der Klassik-Party Corona-bedingt fernbleiben. Aber 2021 wird das Parkett der Royal Albert Hall voraussichtlich wieder beben, wenn die „Prommers“, die Besucher*innen der Promenadenkonzerte, zur Musik von Elgar, Arne, Parry und Co mitwippen, Fahnen schwenken und das große Geschenk der Musik feiern. Der Tenor Stuart Skelton und die Akkordeonistin Ksenija Sidorova setzen besondere Highlights, am Pult des BBC Symphony Orchestra steht wieder Sakari Oramo (Foto). Ein Saison-Finale, das schwungvoller nicht sein könnte.

© ZDF und WDR/BBC/Chris Christodou