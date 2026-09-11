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Klassische Musik: »Last Night of The Proms 2026

Abendaufnahme der beleuchteten Royal Albert Hall in London mit einer Statue im Vordergrund.
© ZDF und WDR/Royal Albert Hall
Fulminanter Abschluss der Londoner Promenadenkonzerte
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Oper. Seit rund 80 Jahren ist die "Last Night of the Proms" in der Royal Albert Hall das Highlight der Londoner Promenadenkonzerte, dem weltgrößten Musikfestival mit klassischer Musik. In diesem Jahr dirigiert Sakari Oramo das BBC Symphony Orchestra, die BBC Singers und den BBC Symphony Chorus. Solistin am Piano ist Yuja Wang, die vokalen Partien singt der Tenor Nicky Spence. Wie immer stehen zahlreiche Mitsingklassiker auf dem Programm, darunter "Auld Lang Syne" und "Jerusalem".

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Dirigent Sakari Oramo leitet das BBC Symphony Orchestra bei der Last Night of the Proms in der Royal Albert Hall.
Es ist das Musikfest schlechthin, die „Last Night of the Proms“. 2020 mussten die Gäste der Klassik-Party Corona-bedingt fernbleiben. Aber 2021 wird das Parkett der Royal Albert Hall voraussichtlich wieder beben, wenn die „Prommers“, die Besucher*innen der Promenadenkonzerte, zur Musik von Elgar, Arne, Parry und Co mitwippen, Fahnen schwenken und das große Geschenk der Musik feiern. Der Tenor Stuart Skelton und die Akkordeonistin Ksenija Sidorova setzen besondere Highlights, am Pult des BBC Symphony Orchestra steht wieder Sakari Oramo (Foto). Ein Saison-Finale, das schwungvoller nicht sein könnte. © ZDF und WDR/BBC/Chris Christodou

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