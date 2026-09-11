Klassische Musik: »Last Night of The Proms 2026
Oper. Seit rund 80 Jahren ist die "Last Night of the Proms" in der Royal Albert Hall das Highlight der Londoner Promenadenkonzerte, dem weltgrößten Musikfestival mit klassischer Musik. In diesem Jahr dirigiert Sakari Oramo das BBC Symphony Orchestra, die BBC Singers und den BBC Symphony Chorus. Solistin am Piano ist Yuja Wang, die vokalen Partien singt der Tenor Nicky Spence. Wie immer stehen zahlreiche Mitsingklassiker auf dem Programm, darunter "Auld Lang Syne" und "Jerusalem".
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden