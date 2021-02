No Angels feiern Comeback!

Vier der fünf Sängerinnen sind auch diesmal wieder mit vor der Partie.

Hype. Auch wenn ihre Fans heute bereits Mitte 30 oder älter sind, hat sich der Hype um die einstige Girl-Band No Angels bis heute gehalten. So sorgt auch der bereits dritte Versuch, sich wieder zusammenzuraufen, in den sozialen Netzwerken für Furore. Vor genau zwanzig Jahren stürmten Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls (damals noch mit Vanessa Petruo) mit ihrem Hit Daylight in Your Eyes die Charts. Anlässlich ihrer Reunion veröffentlichten die verblienen "Engel" just diesen Song – eine Neuauflage von "Daylight in Your Eyes" – mit dem Zusatz "Celebration Version".

„Wir sind jetzt alle in Deutschland. Lucy und Sandy noch in Quarantäne, damit alles corona­konform ist. Denn wir werden uns garantiert in die Arme nehmen“, so Jessica.